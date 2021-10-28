Андрей Травников прокомментировал изменение закона об инвестиционном фонде Новосибирской области

На сессии 28 октября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области утвердили в первом чтении проект изменений закона об инвестиционном фонде региона. Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, инициатива позволит предоставить гарантии партнёрам по концессионным соглашениям на протяжении всего срока их действия.

В Новосибирской области создается механизм обеспечения финансовой стабильности при реализации инвестпроектов. Напомним, на сессии в четверг депутаты областного парламента приняли в первом чтении проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об инвестиционном фонде Новосибирской области», который предусматривает ограничение средств областного бюджета, направляемых на финансирование проектов государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений, заключённых от имени региона.

Принявший участие в сессии областного парламента губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал законопроект. При этом он предложил включить в лимиты инвестиционного фонда субсидии, предоставляемые правительством региона для поддержки инвесторов.

Как отметил глава региона, идея создания полноценного инвестиционного фонда Новосибирской области появилась ещё в 2016 году.

«Сегодня депутаты подошли к формированию этой идеи, правительство активно в это включилось. Это продолжение той работы, которую мы с Андреем Ивановичем Шимкивом начинали еще в 2018 году с корректировки закона об управлении госимуществом. Сегодня активно используются инструменты государственно-частного партнёрства – концессии, ГЧП – они активно продвигаются, в том числе и с федерального уровня. Срок действий подобных соглашений превышает все сроки исполнения полномочий должностными лицами или избранными депутатами. Поэтому очень важно сразу определить те условия гарантий для публичного, частного партнёра, с одной стороны, выполнение этих обязательств, с другой стороны, без ущерба для будущего развития региона, для будущего исполнения текущих социальных обязательств.

Поэтому, в целом, моё отношение к этой законодательной инициативе положительное. Понятно, что между первым и вторым чтением предстоит поработать, чтобы это был действительно полноценный инвестиционный фонд. Например, моё предложение – включить в лимиты те субсидии, которые мы сегодня предоставляем для поддержки инвестдеятельности через инвестсоветы, через комиссию по инвестиционной деятельности. В целом это укладывается в стратегию совершенствования нашего инвестиционного законодательства», – цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области.