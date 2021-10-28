«Школа 21» в Новосибирске официально стартовала — первый поток начал обучение

С сегодняшнего дня более 500 человек начнут учиться программированию в «Школе 21» в Новосибирске — это совместный проект Сбера и 2ГИС, где можно бесплатно изучать цифровые технологии самых разных направлений и сфер — студенты сами выбирают, в какой области они готовы развиваться и какие языки они будут изучать.

Отличие «Школы 21» от других проектов в том, что в основе обучения лежит уникальная методика «равный — равному»: без учителей, лекций и оценок — только индивидуальная и коллективная работа над проектами, а кампус работает 24/7. Каждый участник сам определяет, в какое время ему приходить в учебные кластеры, учиться по заданным дедлайнам или опережать их, в какую компанию идти на стажировку.

«Количество заявок на первые отборочные интенсивы показало, насколько востребована сейчас профессия программиста. «Школа 21» для многих становится возможностью кардинально изменить свою жизнь, стать классным специалистом на остродефицитном рынке, — говорит гендиректор 2ГИС Вера Гармаш. — В этом потоке много девушек пришли на обучение, обычно процент женщин в IT-сфере не превышает 3%, у нас же около 25% девушек среди участников «Школы». И поскольку уже в процессе учебы студенты будут работать над конкретными задачами в разных проектах, это поможет им быстро адаптироваться в отрасли».

Обучение длится в среднем от полутора до трех лет, и его можно совмещать с учёбой в вузе или работой. Для того, чтобы попасть на основное обучение необходимо подать заявку на сайте, пройти две игры на память и логику и отборочный интенсив, который длится 26 дней.

«Новосибирск стал третьим городом в России, где работает «Школа 21». По праву наш город считается научным центром России, здесь находятся офисы многих IT-компаний. И особенность нашей Школы в возможности учиться бок-о-бок с профессионалами отрасли, одним из лидеров экосистемы Сбера, офисом компании 2ГИС, — прокомментировала председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина. — Уверена, что «Школа 21» в Новосибирске — сможет дать отличный старт всем уже прошедшим отборочные этапы и привлечь самых заинтересованных и мотивированных участников в будущем».

В Новосибирске прошло три интенсива летом и осенью 2021 года, на которые было подано более 30 тысяч заявок от абитуриентов из России, Казахстана, Азербайджана, Ганы, Сирии, Турции и других стран. В испытаниях приняли участие почти 1500 человек, из которых на обучение попали около 500. 31% абитуриентов «Школы 21» – студенты, 33% – линейные специалисты, 20% – не работают, 8% – занимают руководящие должности, 5% – самозанятые или фрилансеры, 3% – специалисты рабочих профессий.

Вот что говорят о «Школе 21» участники первого потока основного обучения в Новосибирске:

Алия Сатбакова, 28 лет, ведущий специалист в back-office банка:

«Хотела изучать программирование и из всего, что представлено на рынке, «Школа 21» заинтересовала своей методикой peer-to-peer, а также возможностью самой распределять время учебы, работы, отдыха. Ну и рекомендации друга, который учится в московском кампусе, сыграли не последнюю роль в моем выборе. Хочу развиваться в сторону мобильной разработки (в частности iOS), также интересен финтех. Не исключаю, что направления могут поменяться, думаю, что «Школа 21» поможет попробовать разные области программирования».

Никита Хитушкин, 25 лет, дежурный железнодорожной станции:

«Решил пойти в «Школу 21», потому что мне не нравится моя работа и перспективы, которые она даёт. Были очень тяжелые моменты, связанные с профессией, после которых я убедился, что это не мой путь и надо что-то менять. Как раз в переломный момент я увидел рекламу «Школы 21» и понял, что это отличный шанс, так как тема технологий, IT мне всегда была интересна. План, он же цель – получить достаточно знаний и навыков, чтобы войти в сферу и сменить профессию», —

Андрей Одинцов, 31 год, военнослужащий:

«Пошел в «Школу 21» по причине, что это, пожалуй, единственное место в данный момент, где можно бесплатно получить качественные знания и максимально эффективно интегрироваться в IT. После поступления в планах развиваться как разработчик, пробовать различные языки и сферы их применения, найти наиболее интересную для себя нишу, так как мне интересна разработка ПО, нравится создавать что-то своими руками».

Валентин Обласов, 27 лет, дешифровщик:

«По отзывам слышал, что очень хорошая система образования, и на интенсиве в этом убедился. Планы после поступления — собственно учится и искать работу дальше, либо работать и совмещать учёбу. В программировании развиваюсь постоянно, но не так интенсивно, как на интенсиве, тяжеловато одному. Сейчас, самостоятельно после отборочного интенсива, приступил к изучению Haskell».

Следующие отборочные интенсивы стартуют 24 января 2020 года. Но подать заявку на них можно уже сегодня на сайте Школы 21.