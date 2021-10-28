Депутаты регионального Заксобрания поддержали обращение к мэру Новосибирска по поводу выставки около кинотеатра «Победа»

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области попросили провести расследование о том, кто разрешил открыть в центре города фотовыставку, посвященную падению Берлинской стены. Обращение с подобным предложением на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя было сформировано и поддержано депутатами Заксобрания региона в рамках прошедшей 28 октября сессии.

Ранее «Континент Сибирь» уже писал о скандальной фотовыставке, которая проводилась в самом центре Новосибирска – около кинокомплекса «Победа». Ее организаторами выступило консульство Германии в Новосибирске и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild. По данным организаторов, выставка была разработана более десяти лет назад и уже демонстрировалась несколько раз как в Новосибирске, так и в других российских городах.

Выставка представляла из себя несколько десятков фотографий, где запечатлены Берлинская стена, ее падение, а также события и люди, олицетворяющие ту эпоху жизни. Под фотографиями есть комментарии. Именно они и послужили причиной скандала. Например, под снимком, который запечатлел разрушенную стену и ликующих немцев, написано: «Звездный час. Ненавистная стена пала. Тысячи людей, взобравшись на стену, отмечают у Бранденбургских ворот событие столетия». Дискуссия возникла вокруг того, почему именно это событие провозглашено самым главным в прошедшем столетии, а не победа над фашизмом во Второй мировой войне? Другой пример – фотография с подписью «Мирная победа», где говорится о том, что «в мае 1949 года Советский Союз освобождает два миллиона взятых в заложники жителей Западного Берлина. Первую битву в Холодной войне выигрывают западные державы». В этом случае вопрос возник по поводу расстановки акцентов, и того, почему «захватчики вдруг стали заложниками». Под другими фотографиями пояснительные описания были составлены в аналогичном ключе.

Как отметил в ходе сессии заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, «указанная выставка шокировала многих новосибирцев», тем самым «вызвав острую реакцию на увиденное». Особое кощунство вице-спикер разглядел в том, что выставку развернули около кинотеатра «Победа», «в здании которого в годы Второй Мировой войны было развернуто производство патронов». В связи с этим Андрей Панфёров, обращаясь к депутатам, выступил с несколькими предложениями. Во-первых, поддержать обращение к мэру Анатолию Локтю «о недопустимости проведения подобных выставок впредь». Во-вторых, провести внутреннее расследование по поводу того, кто разрешил провести подобную выставку в городе трудовой славы. В-третьих, принять соответствующие меры.

Кроме того, Андрей Панфёров также предложил в целях сохранения памяти провести на той же площадке (возле кинокомплекса «Победа») выставку, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А также обратиться ко всем кинотеатрам города с предложением показать фильм, рассказывающий об ужасах фашизма.

Депутаты с вице-спикером спорить не стали, единодушно поддержав его предложения в ходе сессии.