Владимир Кехман намерен остаться в Новосибирском оперном театре на общественных началах

Бывший художественный руководитель Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман планирует продолжить работать в театре до окончания ремонта здания.

По словам бывшего художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана, он намерен работать в театре на общественных началах до завершения строительных работ.

«У нас будет премьера «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети, сейчас идет выпуск. Дальше у меня было запланировано как у худрука две премьеры: «Тщетная предосторожность» и 12 мая у нас будет премьера — это я говорю про Большую сцену только — «Опричника» Сергея Новикова. Это проекты, которые я заканчиваю. Плюс, конечно, идет стройка, которую я тоже должен закончить. Но это уже будет на общественных началах. Формально в театре я уже буду никем», — сообщил Владимир Кехман ТАСС.

Он добавил, что к нему обратился коллектив и директор театра с просьбой остаться и не бросать НОВАТ. Кехман предложил создать художественный совет в Новосибирском театре оперы и балета, который он мог бы возглавить, чтобы помогать труппе.

«Я не бросаю, может быть, мы создадим художественный совет в театре, я его возглавлю, чтобы быть проводником каких-то идей, чтобы просто помогать театру, чтобы они могли находиться в том же ракурсе — и финансовом, и художественном», — уточнил Владимир Кехман.

Бывший художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета также сообщил, что планирует прилететь в Новосибирск 29 октября.

Напомним, о том, что Владимир Кехман покинет должность художественного руководителя НОВАТа, стало известно накануне. Он станет генеральным директором МХАТ им. М. Горького и продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. Новым художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета назначен музыкальный руководитель и главный дирижер театра Дмитрий Юровский.