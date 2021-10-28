В Новосибирске вынесен приговор вербовщикам в террористы

В Новосибирске вынесен приговор двум гражданам одной из республик ближнего зарубежья. Задержанные вербовали жителей Сибири в ряды международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ, по подозрению в вербовке в ряды террористов задержаны Сиддиков Фаррухжон Умар угли и Эгамбердиев Ислом Учкун угли.

По предварительным данным, задержанные также сами планировали отправиться в Сирию, чтобы участвовать в организации терактов. Кроме того, они собирали деньги для перевода террористам – всего было переведено 800 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). По решению суда фигуранты дела были приговорены к 14 и 13 годам лишения свободы. По три года им предстоит просидеть в тюрьме, после этого их ждет колония строгого режима.