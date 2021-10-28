Главы трех сибирских регионов вошли в Топ-25 «Национального рейтинга губернаторов»

Губернаторы Омской, Новосибирской областей и Кузбасса вошли в первую группу рейтинга глав регионов РФ за сентябрь-октябрь 2021 года.

Центр информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» провел исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации по итогам сентября-октября 2021 года.

Результаты исследования получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Добавим, анкеты, рассылаемые экспертам, дают возможность оценить работу глав регионов и обосновать свои выводы.

«Эти обоснования, как и данные персональных аналитических интервью, проводимых с экспертами, служат основой для составления аналитической части «Национального рейтинга»», — указано в исследовании.

В методике «Национального рейтинга» уточняется, что базовые исследования ЦИК «Рейтинг» являются исключительно экспертными. С этой целью была создана сеть, которая включает в себя свыше 2,5 тыс. человек, члены которой на условиях анонимности явочным порядком доводят своё мнение о ситуации в регионах до составителей рейтингов.

В первую группу рейтинга вошли 25 губернаторов субъектов РФ, в их числе — главы трех сибирских регионов. Так, губернатор Омской области Александр Бурков занял 10 место в первой группе рейтинга, глава Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев — на 14 месте. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 18 строчку рейтинга.

Отметим, Сергей Цивилев по итогам рейтинга, составленного в июле-августе, занял 19 место среди глав регионов. Уточняется, что улучшить свое положение в рейтинге губернатору позволили, в частности, внушительная явка на сентябрьских выборах в Госдуму, результаты партии «Единая Россия», деятельность по социально-экономическому развитию региона и рабочие встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Как считают эксперты, регулярные встречи президента с наиболее эффективными губернаторами, в число которых входит и руководитель Кузбасса, свидетельствуют о повышении внимания федерального центра к регионам вообще и к Сибири в частности», — указано в исследовании.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сохранил свои позиции в рейтинге. Отметим, согласно рейтингу влияния глав регионов России, который опубликовало «Агентство политических и экономических коммуникаций», глава Новосибирской области находится на 39 месте среди глав субъектов РФ.