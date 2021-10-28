Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в ходе сессии 28 октября рассмотрели проект закона, увеличивающего ставки транспортного налога в регионе почти в два раза. По их мнению, налоговые ставки, установленные в Новосибирской области пятнадцать лет назад и с тех пор не поменявшиеся, нуждаются в актуализации по всем видам транспортных средств.

Минфин предложил пополнить дорожный фонд региона за счет поднятия транспортного налога. По словам министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, проект закона о повышении налога в 1,7 раза был рассмотрен и единогласно принят на заседании правительства. При этом авторы законопроекта пытались «нащупать точку справедливости», чтобы инициатива «не вызвала непонимания со стороны людей».

В ходе сессии было предложено повысить налог для владельцев авто мощностью до 100 л.с. на 10 рублей с каждой лошадиной силы, от 100 л.с. до 150 л.с. – на 15 рублей, от 150 л.с. до 200 л.с. – на 25 — 50 рублей, от 200 л.с. до 250 л.с. – на 37,5 – 75 рублей.

В отношении категории «автомобили легковые» до 250 л.с., которая занимает весомую долю в структуре поступлений транспортного налога в Новосибирской области (около 82% от всех категории объектов налогообложения), предлагается повышение налоговых ставок в 1,2 – 1,7 раза в зависимости от мощности двигателя и от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средств.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Козлов поднял вопрос о налогообложении лодок: «Резиновые лодки сейчас тоже с моторами делают. Как они учитывались, если, например, мощность мотора 9,9 лошадиных сил?» Виталий Голубенко ответил, что весельные и моторные лодки с мощностью до пяти лошадиных сил налогом не будут облагаться вообще.

Депутат Заксобрания Александр Барсуков поинтересовался, как будет рассчитываться ставка для старых автомобилей с мощными двигателями. Виталий Голубенко пояснил, что возраст автомобиля обязательно будет учтен. «Это связано, как правило, с тем, что старыми, но мощными автомобилями владеют пожилые граждане», – отметил он.

Пожилых граждан предлагается сделать одной из льготных категорий плательщиков. «Законопроектом предусмотрены льготы для всех категорий, и все пожелания учтены. Комитет принял решение поддержать инициативу правительства и создать рабочую группу для более детальной проработки вопроса, – подчеркнул председатель транспортного комитета Заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов. – После того, как мы на сессии примем этот закон в двух чтениях, он вступит в силу в этом году, но сам налог будем платить в 2023 году».

Александр Барсуков также выдвинул предложение увеличить налог на те автомобили, стоимость которых больше пяти или десяти миллионов рублей. «По сути дела, налог на роскошь», – пояснил законодатель. По его мнению, даже после повышения транспортный налог не может кардинально повлиять на финансирование дорожной отрасли: «В целом, этот налог будет составлять от всех годовых затрат на дороги порядка 13%».

По словам руководителя управления ФНС по Новосибирской области Алексея Легостаева, транспортный налог на сегодня считается одним из самых «проблемных» с точки зрения сбора. На текущий момент налоговая задолженность физических лиц в Новосибирской области составляет около 2 млрд рублей (против 2,7 млрд в 2020 году) и около 70% этой суммы приходится именно на транспортный налог. Это стало еще одной причиной того, что налоговая реформа будет разворачиваться поэтапно, с большим количеством льготных категорий граждан и понижающих коэффициентов на ближайшие годы.

Самая большая сумма налога с одного транспортного средства в этом году составила 310 тыс. рублей. Наибольшая сумма, начисленная одному налогоплательщику – 2,5 млн рублей за 288 зарегистрированных на его имя транспортных средств.