Депутаты Заксобрания сняли с повестки вопрос об отставке омбудсмена Новосибирской области

В ходе сессии депутаты Заксобрания сняли с повестки вопрос об отставке уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой.

28 октября в ходе 13 сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты сняли с повестки вопрос о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в регионе Нины Шалабаевой. Сообщить об отставке омбудсмена, согласно повестке сессии, должен был первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Напомним, о том, что Нина Шалабаева планирует покинуть пост омбудсмена, стало известно в середине октября. Согласно проекту повестки дня 13 сессии Законодательного собрания Новосибирской области, омбудсмен написала заявление о сложении своих полномочий. Причины принятия такого решения, а также отмены его рассмотрения на сессии на момент написания материала неизвестны.

Нина Шалабаева впервые вступила в должность уполномоченного по правам человека в Новосибирской области в 2013 году, позже, в 2018 году была вновь переизбрана на пост омбудсмена.