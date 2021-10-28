«Росгосстрах» продолжит обслуживание клиентов и в нерабочие дни

«Росгосстрах» объявил о том, что готов продолжить свою деятельность по обеспечению граждан инструментами страховой защиты в нерабочие дни в начале ноября. При этом офисы продаж и пункты урегулирования убытков будут функционировать в соответствии с утвержденными графиками и с соблюдением всех предписанных правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Для действующих и потенциальных страхователей будут доступны как столь актуальные в период пандемии дистанционные каналы взаимодействия со страховой компанией, так и традиционные. Подразделения, обеспечивающие исполнение обязательств компании по договорам добровольного медицинского страхования, будут работать в штатном режиме и продолжат круглосуточно организовывать медицинскую помощь застрахованными.

Операторы Единого контакт-центра «Росгосстраха» продолжат работу в круглосуточном режиме и будут оперативно консультировать как по вопросам приобретения страховых продуктов, так и по порядку обращения после наступления страхового случая.

Предоставить ушедшим на вынужденные каникулы россиянам грамотную консультацию по вопросам страховой защиты, подобрать нужную программу страхования и подготовить документы для последующего заключения договора помогут и страховые агенты «Росгосстраха». Еще во время первой волны пандемии страховые агенты получили опыт продаж полностью в дистанционном режиме. Компания, в свою очередь, обеспечила их широкой линейкой современных продуктов личного и имущественного страхования, страхования гражданской ответственности, предоставила инструменты, позволяющие оформлять полисы и принимать оплату за них удаленно, без очного контакта с клиентами.

Все основные розничные страховые продукты «Росгосстраха» сейчас уже можно приобрести онлайн на официальном сайте компании www.RGS.ru. Причем, ряд этих продуктов весьма актуальны в период пандемии и вызванных ею карантинных ограничений. Возможность проконсультироваться с врачом дистанционно, не посещая поликлиники и больницы, предоставляет полис «Доктор онлайн». Застраховаться на случай нежелательных последствий вакцинации от COVID-19 и других опасных инфекций позволяет продукт «Иммунитет без риска». Получить выплату при первичном диагностировании коронавируса и психологическую поддержку в трудных жизненных ситуациях поможет продукт «Финансовый иммунитет». Также онлайн можно оформить договор страхования от онкологических заболеваний «Здоровье дороже», покрытие по которому предусматривает как единовременную денежную выплату, так и организацию лечения застрахованного.

Для автомобилистов сайт «Росгосстраха» сейчас предоставляет возможность оформить не только электронный полис ОСАГО, но и заключить договор е-каско, воспользовавшись для самостоятельного предстрахового осмотра машины мобильным приложением.