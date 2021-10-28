Результаты выборов в Госдуму этого года стали известны в конце сентября, однако эта тема активно обсуждается и по сей день. Вспоминают сегодня и агитационную кампанию кандидатов: отдать голос за доступную медицину, достойные пенсии и процветающий Новосибирск потенциальных избирателей призывали на каждом шагу. Какая из предвыборных команд работала креативнее и интереснее, не всегда соотносится напрямую с итогами голосования. «Континент Сибирь» сфотографировал несколько баннеров кандидатов в депутаты, размещенных на билбордах города, и обратился к маркетологам, чтобы оценить эффективность такой рекламы и качество её выполнения.

В объектив «Континента Сибирь» попали баннеры кандидатов в депутаты Госдумы Александра Аксёненко («Справедливая Россия»), Натальи Пинус («Родина»), Александра Аверкина и Эдуарда Кожемякина («Российская партия пенсионеров»), Андрея Жирнова (КПРФ), Игоря Украинцева («Зелёные»), Олега Иванинского («Единая Россия») и Константина Антонова («Родина»).

Александр Аксёненко («Справедливая Россия»)

Рекламу Александра Аксёненко можно наблюдать как в статичном, так и в динамичном исполнении: «защитник Сибири» встречается новосибирцам как на билбордах, так и на транспорте. Но привлекает ли такая реклама внимание?

Дмитрий Петров,

маркетолог, бизнес-консультант:

– Рекламная кампании Александра Аксёненко, на мой взгляд, не выделяется ничем оригинальным. Во-первых, в рекламном слогане «Защитник Сибири» есть явная отсылка к спортивному прошлому Александра Аксёненко (Александр Аксёненко завершил спортивную карьеру и ушел из хоккея в 2013 году – «КС»), а во-вторых, подразумевается, что адресат должен считать, что депутат будет защищать интересы сибиряков, но дальше этот месседж никак не разворачивается. Возможно, узнаваемость Александр Аксёненко повысил, но рейтинг себе не добавил.

Кирилл Василюк,

маркетолог, предприниматель, основатель тату-студии «ЕБШ»:

– Слоган Александра Аксёненко «Защитник Сибири» отражает понятную и прозаичную попытку сыграть на хоккейном прошлом кандидата. Но тут возникает вопрос: почему в визуальной части рекламной кампании нет никаких отсылок к хоккею? Для большинства новосибирцев, думаю, такой слоган не ставил прямую параллель с хоккеем, а значит и эффективность такой рекламы минимальная. На узнаваемость кандидата такая реклама работает, а вот на лояльность хоккейных болельщиков и неравнодушных к спорту людям – нет. Из рекламной кампании Александра Аксёненко непонятно, почему голосовать нужно было именно за него.

Михаил Надымов,

маркетолог, совладелец студии CLUBNIK:

– На макете Александра Аксёненко виден кандидат, его имя и позиционирование, что он «защитник Сибири». Реклама выполнена лаконично, она хорошо читается, но это обычный, стандартный макет. В целом, если посмотреть, что сейчас происходит в наружной рекламе политического характера, можно сказать, что все стало лучше, чем было несколько лет назад. Визуально макеты стали чище, в них нет информационного перегруза, но, тем не менее, в коммуникации есть огромная проблема: такие заявления как, например, «защитник Сибири», возникают непосредственно перед выборами, а что кандидат делает до выборов и после них – мало кому известно. Как формируются и выполняются программы кандидата? И чтобы ответить на эти вопросы, из офлайн носителя, такого, как транспорт в данном случае, потенциального избирателя нужно перенаправить в онлайн-пространство, где он сможет познакомиться с программой кандидата. А здесь ничего такого нет, и всё идет по пути пустых лозунгов.

Евгений Скрипник,

маркетолог, предприниматель, директор компании Likezilla

– На макете Александра Аксёненко непонятно ничего, кроме его фамилии и позиционирования, что он – защитник Сибири. Достаточно сложно и увидеть значок «Справедливая Россия», за счет чего складывается впечатление, что упоминание партии – это какой-то неважный момент. В целом, по слогану и портрету Александра Аксёненко не очень понятно, с какими идеями он собирается идти в Госдуму и почему за него нужно было отдать голос. Да, мы видим лицо кандидата, его имя, запоминаем его, но больше не получаем о нём никакой важной избирателю информации.

Владимир Томко,

директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин»

– Александр Аксёненко прошел в Госдуму, а это значит, что его рекламная кампания была эффективной. Можно сколько угодно обсуждать дизайн, но перед нами была живая, настоящая реклама кандидата. Вообще, при оценке подобного творчества, необходимо понимать, что выборная кампания и рекламная кампания – это разные вещи, и задача рекламных щитов – сообщить, что кандидат существует. Реклама Александра Аксёненко – это хороший, яркий, запоминающийся макет. Поэтому, если ставить оценку, то я поставил бы ему «отлично», исходя из достигнутого результата.

Наталья Пинус («Родина»)

О рекламной кампании Натальи Пинус маркетологи высказались неоднозначно: если один эксперт отметил рекламу кандидата как креативную и эффективную, то другой, наоборот, не увидел в ней работающих инструментов коммуникации с потенциальными избирателями.

Дмитрий Петров,

маркетолог, бизнес-консультант:

– Кампании Натальи Пинус всегда отличались повышенной креативностью: её материал и подачу смотреть интересно. Эта кампания, на мой взгляд, тоже не стала исключением: мы видим фотографию серьезной молодой женщины, видим в красно-белой цветовой гамме надпись «Наталья Пинус – другая». Она использует довольно неплохой ход, когда вместо программы кандидата предлагает «антипрограмму». Пинус использует приём от противного и сообщает, против чего она выступает: против коррупции, ущемления свобод и всего того, чем недовольны люди. В слогане «Наталья Пинус – другая» предполагается, что Наталья отличается от кандидатов, она другая, и это укрепляется понятием «антипрограмма» и нестандартным подходом. Пинус предложила новые шаги, решения и ходы в отличие от большинства кандидатов.

Михаил Надымов,

маркетолог, совладелец студии CLUBNIK:

– «Наталья Пинус – другая». Мне непонятно это сообщение. Что значит «другая»? Она изменилась и стала другой? Или она не такой кандидат, как все остальные? А чем тогда она отличается от других? Да, макет другой, непохожий по верстке на те политические макеты, которые привыкли видеть люди. Но здесь передаются очевидные вещи, прописные истины по типу «добро лучше зла». Такая реклама не предоставляет возможности обратиться к кандидату, узнать о нём и его программе больше и стать его соратником.

Евгений Скрипник,

маркетолог, директор компании Likezilla

– В рекламной кампании Натальи Пинус четко видна концепция, макет не загружен какой-то лишней информацией, и вся идея такой рекламы направлена на то, что Наталья Пинус – не такая, как все. Это положительный момент, который вносил ясность с точки зрения дистанцирования Натальи от других кандидатов. Да, её макет достаточно простой, но посыл и идея понятны.

Владимир Томко,

директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин»

– Наталья Пинус выдвигалась как кандидат от партии «Родина», и эта её компания – очевидное продолжение «мэрских» креативов. В последней предвыборной кампании появилось некое позиционирование «другая», но что значит «другая», – мне было непонятно, и, я думаю, было непонятно и жителям. Наталья Пинус при всех своих плюсах понадеялась на некую свою накопленную известность, и, на самом деле, ничего для объяснений гражданам, кто она такая, не сделала. Если она говорит о себе как о действующем независимом депутате, то для чего она собиралась в Госдуму? Я как не понимал, так и не понимаю этого. Более того, где отсылка к партийной принадлежности? Возможно, если бы Наталья Пинус это обозначила, то электорат партии «Родина» более охотно пошёл бы за неё голосовать, а макет «Наталья Пинус – другая» ничего не сказал потенциальным избирателям.

Александр Аверкин, Эдуард Кожемякин («Российская партия пенсионеров»)

А вот мнения экспертов о рекламе Партии пенсионеров во многом совпали. Они отметили, что для коммуникации с избирателями такая партия могла найти более убедительные сообщения.

Дмитрий Петров,

маркетолог, бизнес-консультант:

– У «Партии пенсионеров» довольно забавная рекламная кампания, которая читается почти что как «добро побеждает зло». В какой-то степени, я рад возвращению Эдуарда Кожемякина в политический актив. Виден на щитах и Владимир Ворожцов, с генеральскими погонами, медалями, но, в целом, эта реклама не вызывает у меня доверия, как и у большинства избирателей. Люди прекрасно понимают миссию этой партии – размывание электората старшего поколения, который во многом отдает предпочтение той же КПРФ. Кто, как не «Партия пенсионеров», мог бы сказать что-то на злобу дня? Но их кампания выглядит неубедительно.

Михаил Надымов,

маркетолог, совладелец студии CLUBNIK:

– Глядя на наружную рекламу Партии пенсионеров, складывается впечатление, что кандидатов было решено заявить сразу «оптом». Но в этом есть свой смысл. Визуально такой макет отличается от других и работает одновременно на несколько аудиторий: кандидаты на макетах абсолютно разного возраста, и предполагается, что у каждого из них своя повестка. Возможно, стратегически подразумевалось, что человек увидит такую рекламу и найдет «своего» кандидата, который сможет представить его интересы. Но слоган, опять же, слишком многообещающий, что не внушает доверия.

Кирилл Василюк,

маркетолог, предприниматель, основатель тату-студии «ЕБШ»:

– На баннере Партии пенсионеров, где кандидаты обещают «минимальные пенсии 20 тысяч рублей» довольно странно выглядит Александр Аверкин, который не совсем вписывается в образ представителя старшего поколения. Но, возможно, за счет слогана у партии получится «отобрать» часть аудитории у КПРФ, которые свои послания направляют той же возрастной группе. И, исходя из рекламной кампании партии, становится непонятно, зачем за неё голосовать тем, кто далёк от пенсионного возраста.

Евгений Скрипник,

маркетолог, директор компании Likezilla

– В целом, идея, которую Партия пыталась донести, понятна: видно, за что выступает партия, на каких избирателях делает акцент. К визуальной части нет особых претензий, это достаточно ровная работа. Но здесь кандидаты должны были подумать о вопросе, который мог возникнуть у избирателей, и постараться дать на него ёмкий ответ. Партия обещает увеличить пенсии, и, глядя на эти слова, есть вопрос – а за счет чего их планируется увеличить? О такой связи при построении рекламы партия должна была подумать.

Владимир Томко,

директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин»

– К Партии пенсионеров у меня изначально был вопрос: как Александр Аверкин, который размещен в центре плаката, ассоциируется с пенсионером? Для меня это – ключевой момент. Очевидно, что Кожемякин – это человек пенсионного возраста, но вот центральный персонаж сразу вызывал непонимание. Работа с избирателями на уровне агитматериала партия выполнила плохо. Опять же – не указано, кто эти кандидаты, какая у них программа. Я верю, что этим людям небезразлична судьба пенсионеров, но мне хотелось бы знать – кому из них именно и почему.

Андрей Жирнов (КПРФ)

Рекламная кампания Андрея Жирнова не осталась незамеченной: в городе её обсуждали и представители старшего поколения, и молодежь. С билбордов Андрей Жирнов говорит о «сибирском характере здорового депутата» и призывает заставить Москву уважать Сибирь, вылечить Госдуму от «едросов» и вернуть доступную медицинскую помощь. Но как работают такие заявления?

Дмитрий Петров,

маркетолог, бизнес-консультант (от редакции: по мнению источников «КС» в штабе Андрея Жирнова, Дмитрий Петров возглавлял креативную работу в команде основного конкурента Жирнова Олега Иванинского):

– Рекламная кампания Андрея Жирнова наделала много шума в соцсетях, и поначалу я даже немного удивился: мнения комментаторов о его рекламе носили негативный характер. Я пытался понять для себя, в чем заключается этот феномен, ведь, в принципе, человек пишет довольно правильные вещи. Но потом я понял, что команда Жирнова совершила ключевую ошибку, в результате которой получилась самопародия. Когда смотришь на его баннеры, видно, что всё это ненастоящее, фальшивое, начиная от неприкрытого использования фотошопа, потому что человеку почти 50 лет, а он выглядит на баннерах как двадцатилетний юноша, что само собой вызывает странную реакцию, и, заканчивая неестественными позами, в которых он запечатлен. Историю с сибирским характером Андрей Жирнов позаимствовал у оппонента, и дальше это превратилось в некий фарс. В отличие от Натальи Пинус, которая говорит о проблемах откровенно и прямо, Жирнов превратил оппозиционные слоганы в самопародию, и, естественно, у людей это вызвало негативную ответную реакцию.

Михаил Надымов,

маркетолог, совладелец студии CLUBNIK:

– Возможно, с помощью такой рекламной кампании ставилась цель создать имидж простого человека – человека из народа, но я вижу здесь примитивную, даже клоунскую кампанию, где человек обещает вылечить Госудуму от «едросов» и заставить Москву уважать Сибирь. Уровень доверия к таким многообещающим высказываниям невысокий. Что касается самого дизайна, то в макетах есть преемственность, и они работают на узнаваемость кандидата. Но такая реклама направлена не на молодое поколение, а на население 55+. Аудитория от 18 до 40 лет – это активные пользователи соцсетей, визуальная культура которых сильно отличается от данных рекламных макетов как по стилю, так и эстетически, и молодую аудиторию такая реклама точно не привлечет.

Кирилл Василюк,

маркетолог, предприниматель, основатель тату-студии «ЕБШ»:

– В мегаполисе позиционировать себя в образе «народного мужика», который с позиции силы будет бороться с Москвой и заставит её уважать Сибирь – это понятный мотив, и, возможно, для коммуникации с аудиторией 45+ такая реклама окажется действенной. Полагаю, что с репутацией КПРФ в Новосибирске такое рекламное сообщение сильно общее, а значит и его эффективность в глазах горожан будет слабой. И да, указанный на макете статус кандидата «главный редактор ВАЦАП.ТВ» выглядит сомнительно и комично.

Евгений Скрипник,

маркетолог, директор компании Likezilla

– В рекламе Андрея Жирнова создан образ сибиряка, который выступает в поддержку народа, но главное замечание ко всей этой истории – это очень броские лозунги, которые кажутся популизмом. Жирнов обещает заставить Москву уважать Сибирь, «вылечить» Госдуму от «Единой России», но как он будет выполнять свои обещания? Эти заявления достаточно громкие, они звучат фантастически, что подрывает доверие потенциальных избирателей.

Владимир Томко,

директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин»

– На мой взгляд, история с Жирновым – это безвкусица. Если посмотреть на всю рекламную кампанию партии в этом предвыборном сезоне, то изначально она выглядела фриковато. И работа с темами, выбранными для рекламы, вызывает вопросы. Мне кажется, некрасиво играть с темой здоровья и медицины таким образом, как это делает Андрей Жирнов. Кандидату нужно было устраивать адекватный диалог с избирателями, а не пытаться что-то комично обещать людям.

Игорь Украинцев («Зелёные»)

Как отметили эксперты, в агитационных наружных материалах от Игоря Украинцева ожидали большего, особенно – после инициированного им сбора подписей за отзыв мэра Анатолия Локтя.

Дмитрий Петров,

маркетолог, бизнес-консультант:

– Честно говоря, после удачного хода Игоря Украинцева на сессии горсовета, когда он раскритиковал работу Анатолия Локтя и объявил, что начинает собирать подписи за отзыв мэра, что было, безусловно, сильным PR-ходом, я ожидал от наружной рекламной кампании Украинцева большего. Но, к сожалению, мы увидели очередной парад фраз и, на мой взгляд, команда Игоря Украинцева чуть-чуть не дотянула. В целом, его наружная рекламная кампания аккуратная, но PR-составляющая его кампании сильнее, чем агитационные материалы.

Михаил Надымов,

маркетолог, совладелец студии CLUBNIK:

– Игорь Украинцев, как мы видим, тоже готов заступиться за город, но, опять же, непонятно, как и с помощью каких инструментов он будет это делать. Если кандидат делает некий оффер «заступлюсь за город», то он должен аргументировать, как он это сделает – и тогда эта реклама была бы рабочей. Но то, в каком виде нам подано сообщение – это просто голословное заявление. У макета есть плюс – визуально реклама лаконичная, она хорошо читается, но ко всему прочему нужно нативно попадать в «мир» избирателя, а вот такими заявлениями это сделать не получится.

Евгений Скрипник,

маркетолог, директор компании Likezilla

– Рекламы Игоря Украинцева было мало по сравнению с рекламой других кандидатов. Возможно, были ограничения бюджета, но в таком случае нужно было искать другие способы диалога с аудиторией. Если мы бегло бросим взгляд на макет Игоря Украинцева, мы даже не поймем, от какой партии он выдвигается, потому что слово «Зеленые» на этом макете увидеть сложно. И поэтому складывается впечатление, что человек будто дистанцируется от партии. И лозунг «Заступлюсь за город» вызывает больше вопросов, а не желания пойти и проголосовать: как Игорь Украинцев собирался заступаться за город в Госдуме? Какие предложения он хотел реализовать?

Владимир Томко,

директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин»

– Предвыборное обещание Игоря Украинцева заступиться за город несколько недальновидно. Если мы вспомним основные его активности, то они направлены конкретно на Новосибирск, а округ гораздо шире, чем границы города. Поэтому возникает вопрос – зачем мне было за него голосовать, если я живу не в городе? Партия «Зеленые» – это хорошая тема с экологической повесткой, которую нужно было развивать. Люди сегодня активно говорят про экологию, но в рекламной кампании Украинцева об этом не было ничего.

Олег Иванинский («Единая Россия»)

Олег Иванинский использовал в рекламной кампании актуальные темы – медицину и пандемию. Слоган его кампании тоже краткий, но, надо заметить, «бьёт» прямо в цель.

Дмитрий Петров,

маркетолог, бизнес-консультант (от редакции: по мнению источников «КС» в штабе Андрея Жирнова, Дмитрий Петров возглавлял креативную работу в команде Олега Иванинского; если это так, то в данном случае он говорит о своей собственной работе):

– Если сравнивать рекламную кампанию Олега Иванинского и рекламу других кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России», я бы отметил кампанию Иванинского как попытку сделать что-то неординарное и интересное. Первая реклама «Госдуме нужен доктор» была замечена. Понятно, что и воспринята она была неоднозначно – народ шутил, иронизировал – но то, что она людей зацепила – факт. Если мы посмотрим рекламу Виктора Игнатова, Дмитрия Савельева, то увидим её в классическом стиле с триколором, классическими слоганами, сделанными по брэндбуку. Иванинский же вышел из этого классического брэндбука. Слоган «Выйдем из красной зоны» кажется мне довольно удачным решением, потому что здесь использовано два смысла, как и в предыдущих рекламных щитах Иванинского. С одной стороны, он управленец в медицинской сфере, действительно был в красной «пандемийной» зоне. Фото Олега Иванинского, в отличие от фото Андрея Жирнова, реальное, это не игры в переодевание в прорабов и в людей в спортивных костюмах. И, понятно, что во время третьей волны коронавируса тема красной зоны и выхода из нее остается актуальной. С другой стороны, любой новосибирец, который пусть даже минимально интересуется происходящим, понимает, что речь идет не только о красной «пандемийной» зоне, но и том, что недовольство горожан правлением мэра Анатолия Локтя, лидера КПРФ, достигло точки кипения. Конечно, Олег Иванинский не один, кто использует такой приём, но, по моему мнению, многозначность слогана Иванинского сильна.

Михаил Надымов,

маркетолог, совладелец студии CLUBNIK:

– В макетах Олега Иванинского используется контекст – новосибирцы знают, что он врач, и коммуникация строится именно через его личность, а не через партию. В рекламе Олега Иванинского видна актуальная повестка, поэтому с точки зрения коммуникации это самый сильный макет. Что касается дизайна, то макет доходчив и понятен, цветовая гамма достаточно современная, поэтому на такую рекламу обратит внимание население разного возраста.

Кирилл Василюк,

маркетолог, предприниматель, основатель тату-студии «ЕБШ»:

– Баннер доктора Иванинского «Выйдем из «красной зоны» – ещё одна «пандемийная» история. Обратить внимание здесь хочется на минимальный размер логотипа партии, который, полагаю, показывает, что логотип скорее мешает, чем помогает получить политические очки. Дизайн баннера хороший, а вот размещение QR-кода, который, вероятнее всего, никто не будет использовать, кроме политтехнологов, вызывает вопросы.

Евгений Скрипник,

маркетолог, директор компании Likezilla

– Олег Иванинский выбрал хороший образ, который служит отсылкой к его профессиональной биографии. Нет вопросов и к дизайну баннера – всё достаточно хорошо видно и легко читается, а вот слоган «Новосибирск – выйдем из красной зоны» – не совсем понятен. Что именно предлагает Олег Иванинский? Победить коммунистов в Новосибирске? Или заняться системой здравоохранения в городе на фоне ковида? В общем, непонятно, на чем в такой рекламе был сделан главный акцент.

Владимир Томко,

директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин»

– Олег Иванинский, как мы знаем, прошёл в Госдуму, а значит и его рекламную кампанию можно назвать успешной и эффективной. С выбранной темой здоровья всё очень явно – Олег Иванинский до ухода в Госдуму был главврачом онкодиспансера, а до этого занимал должность министра здравоохранения Новосибирской области, поэтому никаких вопросов о позиционировании себя здесь не возникает. Также удачно была выбрана тема красного пояса, красной зоны, в которых Новосибирск находится уже не один год.

Константин Антонов («Родина»)

Баннеры Константина Антонова, как и других кандидатов от партии «Родина», эксперты сопровождают рядом замечаний. По их мнению, дизайн баннера качественный и лаконичный, но на вопрос, почему голосовать нужно именно за Константина Антонова, он не дает ответа.

Дмитрий Петров,

маркетолог, бизнес-консультант:

– В наружной рекламе Константина Антонова виден фирменный партийный стиль, который используется на протяжении нескольких кампаний. Я думаю, что и Константин Антонов, и партия понимали, что шансов на победу у них немного, и наружная реклама становится целью хоть немного поддержать узнаваемость за счет партийных фондов и участия в такой кампании. Слоган «Партий много – родина одна», как и стиль, тоже довольно старый.

Михаил Надымов,

маркетолог, совладелец студии CLUBNIK:

– Макет Константина Антонова – это макет партии, а не кандидата, и в такой рекламной кампании с избирателем общаются не через кандидата, а через партию. У всех кандидатов партии «Родина» один и тот же шаблон, и тут я бы сказал так: не «Партий много – Родина одна», а «кандидатов много – шаблон один». Если посмотреть на фото самого кандидата на макете, то складывается впечатление, что он стеснён, смущен своим положением. Сам по себе шаблон макета сделан хорошо: здесь видно кандидата и его имя, и здесь достаточно много «воздуха», чтобы разместить какой-то слоган. Но проблема в том, что слогана от кандидата здесь нет, и всё, что написано на макете – это вода. Такая реклама абсолютно нерелевантна актуальному запросу аудитории.

Кирилл Василюк,

маркетолог, предприниматель, основатель тату-студии «ЕБШ»:

– Баннер Константина Антонова со слоганом «Партий много, Родина одна» на мой взгляд, самый слабый, он не передает никакой идеи. Разместить на макете только слоган партии и фото кандидата – это либо думать, что у жителей города большая лояльность к партии, либо не до конца понимать, что слоган должен быть индивидуальным.

Евгений Скрипник,

маркетолог, директор компании Likezilla

– В макете Константина Антонова крупно видна партия, от которой выдвигался кандидат, цветовое решение характерно для плакатов «Родины», и это очень хорошо работает на узнаваемость. С точки зрения дизайна вопросов нет. А вот к обращению к избирателям вопрос есть. «Партий много, Родина одна» – что именно Константин Антонов этим хотел сказать? Что обещает партия «Родина» и её кандидат? Почему нужно отдать голос за этого человека? Возможно, такой баннер был нацелен на поддержание лояльности со стороны своих же избирателей, но новых избирателей такой макет вряд ли привел голосовать за Константина Антонова.

Владимир Томко,

директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин»

– Константин Антонов в отличие от Натальи Пинус не стесняется своей партийной принадлежности, но, глядя на этот макет, хочется спросить – кто это? Мне кажется, многих кандидатов губит вера в то, что их и так все знают. Но это не так. Что нам хотел сказать Константин Антонов? С чем он собирался идти в Госдуму? И почему мы должны были за него голосовать? Константин Антонов – депутат заксобрания Новосибирской области, у него немало заслуг, но почему об этом не сказано в рекламе? И это ключевая проблема. Политическая реклама – это тоже реклама, и ее задача – в понятном сообщении о кандидате.