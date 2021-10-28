Гражданина Казахстана осудят за продажу наркотиков  в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Республики Казастан. Его обвиняют в незаконном обороте особо крупных партий наркотиков, а также их прекурсоров, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2020 года мужчина сбыл на территории Новосибирска почти 14 кг наркотического средства синтетического происхождения. Кроме того, он покушался на сбыт 5 гр наркотиков.

Уточняется, что в ноябре-декабре прошлого года на территории дома и в надворной постройке в Раменском районе Московской области обвиняемый и неустановленное лицо, используя лабораторное оборудование, изготовили свыше 41 кг наркотических средств, 5,9 кг из которых планировали сбыть через тайник-закладку. Оставшуюся часть наркотиков они хранили для дальнейшей продажи.

«Обвиняемый также незаконно приобрел и хранил прекурсор наркотического средства (вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ — прим. «Континент Сибирь») массой более 55 кг, который впоследствии был изъят сотрудниками полиции. Мужчина с целью скрыть производство и сбыт наркотических средств использовал (приобрел и хранил) заведомо поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя другого лица», — указано в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), части 3 ст. 30 – части 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети Интернет), части 3 ст. 30 – п. «г» части 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), части 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере).

Его также обвинили по части 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью скрыть другое преступление).

Уголовное дело направили в Новосибирский суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в середине октября правоохранители задержали сотрудника полиции за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере в Новосибирске. Ранее полицейские ликвидировали крупную лабораторию по производству наркотиков в Мошковском районе Новосибирской области.