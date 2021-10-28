В Омской области ужесточили ограничительные меры против COVID-19

Губернатор Омской области Александр Бурков ввел новые антиковидные ограничительные меры в регионе. Лица старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Распоряжение губернатора Омской области опубликовано на сайте администрации региона. Согласно тексту документа, режим самоизоляции должны соблюдать лица старше 60 лет. Работодатель обязан перевести таких граждан на удаленную работу за исключением тех людей, чье нахождение на рабочем месте является «критически важным для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей».

Отметим, документ также освобождает от работы сотрудников организаций при вакцинации против коронавируса. Им предоставят два выходных с сохранением зарплаты.

В регионе с 30 октября по 7 ноября временно приостановят деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров, льготные транспортные карты на указанный период также заблокируют.

Многофункциональные центры (МФЦ) с 30 октября по 3 ноября будут осуществлять прием граждан лишь по предварительной записи. При этом в них обеспечивается доступ для распечатывания QR-кодов и участия в переписи населения. На период с 5 по 7 ноября центры приостановят прием граждан, однако распечатать QR-коды будет возможно.

Отметим, с 30 октября в Омской области также запретили работу заведений общественного питания, за исключением обслуживания навынос, доставки на дом, в организации и в номера гостиниц в ночное время — с 23:00 до 06:00. Под ограничения также попали зрелищно-развлекательные мероприятия.

«Указанные в предыдущем абзаце требования на распространяются на деятельность организаций питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций и объектов придорожного сервиса, а также услуги по организации питания для работников в непрерывно действующих организаций», — указано в документе.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Омской области с 30 октября начнет действовать система QR-кодов для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 20 ноября в регионе QR-коды также будут введены в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте.