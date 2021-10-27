Губернатор Алтайского края ужесточил антиковидные меры в регионе

Алтайские антиковидные меры вступают в действие с 30 октября и будут жёстче новосибирских. В частности, жителям региона будет запрещено посещение ТРЦ без QR-кодов.

27 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ от 31 марта 2020 года №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В новой редакции документа жителям Алтайского края с 30 октября будет запрещено посещать торгово-развлекательные центры без QR-кодов, содержащих информацию о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции и приравненных к ним документов: QR-кодов, подтверждающих, что гражданин перенёс коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев, медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа. Граждане в возрасте до 18 лет без сопровождения взрослых не смогут посещать ТРЦ с 30 октября по 7 ноября.

«С 15 ноября документы, обозначенные выше, потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждении клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия)», – также сообщается в указе, копия которого имеется в распоряжении «Континента Сибирь».

Глава региона ввел режим самоизоляции для пожилых людей старше 60 лет, которых работодатели теперь обязаны перевести на дистанционный режим работы. Сотрудников с хроническими заболеваниями рекомендовано отправить на «удалёнку» на четыре недели, чтобы они могли пройти вакцинацию. Кроме того, работодателям рекомендуют дать два выходных только что привитым сотрудникам.

Также в регионе водится запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 часов до 6:00 часов. При этом допускается обслуживание на вынос и доставка заказов, без посещения гражданами объектов общественного питания (запет не касается столовых при предприятиях). На территории Алтайского края по-прежнему запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим и требование социальной дистанции.

Напоминаем читателям, что 26 октября стало известно, как именно ужесточат антиковидные ограничения в Новосибирской области. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.