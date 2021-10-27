Мэрия Новосибирска выдала разрешение компании Тимура Саттарова на строительство гостиницы и яхт-клуба на острове Высокий в устье реки Иня напротив квартала «Европейский берег» в Новосибирске.

Управление архитектурно-строительной инспекции Новосибирска выдало разрешение на строительство ООО «Альфа» (по данным сервиса Rusprofile.ru, учредители компании Тимур Саттаров (50%) и Ольга Гребенюк (50%), гендиректор ООО «Альфа» – Тимур Сатаров), которое будет действовать до 31 августа 2022 года. По документу общая площадь объекта – 468,56 кв. м. Это должно быть одноэтажное здание с высотой потолков 5,3 м, рассчитанное на одновременное пребывание не более 49 человек. Разрешенное использование данного земельного участка – «гостиницы; яхт-клубы».

О том, что остров Высокий передан в аренду известному новосибирскому предпринимателю мэр Новосибирска Анатолий Локоть узнал во время выездного совещания на «Европейском береге» летом 2020 года. Во время пресс-брифинга 11 июня прошлого года Анатолий Локоть отметил, что в городе «нет островов, которые бы перешли в чью-то частную собственность». «Везде собственность муниципальная, мы внимательно за этим следим. Хочу подчеркнуть, что планы развития земельных участков связаны с формированием спортивных зон или зон отдыха. Никакого жилищного строительства на островах не подразумевается. Это учтено в новой редакции генплана», — пояснил тогда глава города.

В ответе на запрос «Континента Сибирь» департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска рассказал, что еще в 2008 году была утверждена схема расположения земельного участка площадью 79813 кв. м в центре острова Высокий – для строительства гостиницы, яхт-клуба, аквапарка, склада оборудования и снаряжения, а также пляжа. Однако предыдущий арендатор ООО «Техно-Спорт» не смог реализовать свой проект на острове, и в 2013 году права и обязанности по договору аренды земельного участка были переданы ООО «Альфа». В 2015 году постановлением мэрии Новосибирска был изменен вид разрешенного использования данного земельного участка на «гостиницы; яхт-клубы».

В департаменте строительства и архитектуры мэрии особо подчеркнули, что в данной территориальной зоне вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка не предусмотрена.

В апреле этого года стало известно, что компания Тимура Саттарова получила разрешение на строительство жилого комплекса по улице Немировича-Данченко. «Кварталы Немировича» появятся на участке, где ранее располагался салон «МИРАвто». А в июле бизнесмен через агента приобрел на торгах за 208 млн долгострой на улице Обской, между Речным вокзалом и гостиницей River Park, в котором банкротящаяся компания «Выставочное общество Сибирская ярмарка» планировала разместить выставочный центр.