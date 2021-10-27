Правительство Красноярского края планирует продать предприятие с крупнейшей в регионе сетью АЗС

Власти Красноярского края запланировали к приватизации три предприятия, одно из которых владеет крупнейшей сетью автозаправочных станций в регионе. Как сообщили в краевом правительстве, такие меры позволят компаниям привлечь инвесторов.

Правительство Красноярского края включило в перечень предприятий, запланированных к приватизации в 2022 году, АО «Красноярскнефтепродукт» (КНП), АО «Птицефабрика “Бархатовская” и АО «Коркиноагропромхимия». Об этом стало известно по итогам предварительного рассмотрения бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Регион владеет 57,99% акций КНП и 100% предприятий АО «Птицефабрика Бархатовская» и АО «Коркиноагропромхимия». Пакеты планируется продать полностью.

«Целью продажи является не только поступление дополнительных средств в бюджет — приватизация данных предприятий позволит привлечь профильных инвесторов для их дальнейшего развития», — отметили в пресс-службе правительства региона.

По словам председателя краевого правительства Юрия Лапшина, инвестиции в модернизацию КНП требуются в виду износа основных фондов предприятия более чем на 50%. На эти цели требуется около миллиарда рублей, однако власти региона не имеют достаточных правовых оснований для столь крупного финансирования.

Вместе с тем Лапшин напомнил, что «Красноярскнефтепродукт» является предприятием с крупнейшей в регионе сетью автозаправочных станций. По данным официального сайта компании, КНП обслуживает 200 АЗС в Красноярском крае, Хакасии и Тыве. 172 станции расположены в 41 районе Красноярского края.

На прогнозном плане приватизации предприятий будет основан проект закона «О прогнозном плане приватизации краевого имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». В ближайшие дни документ будет внесён на рассмотрение краевого Заксобрания.

Ранее сообщалось о том, что Segezha Group покупает сибирские лесопромышленные активы у нового акционера. Доля в лесопромышленном холдинге перейдёт от АФК «Система» к Bonum Capital Ltd. Компания миллиардера Владимира Евтушенкова продаёт акции в холдинге, а новый акционер продаст холдингу активы в Иркутской области и Красноярском крае.