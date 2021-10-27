Новосибирских чиновников лишат зарплаты за отказ от вакцинации против COVID-19

Непривитых от коронавируса новосибирских чиновников отстранят от работы без сохранения заработной платы в случае, если они не переболели ковидом в течение полугода или не имеют медотвод, сообщил в ходе сессии горсовета Новосибирска 27 октября заместитель мэра Валерий Шварцкопп.

По словам вице-мэра Новосибирска, муниципальные служащие входят в категории граждан, которые обязаны привиться от заболевания по постановлению главного государственного врача региона.

«Постановление главного государственного санитарного врача Новосибирской области носит прямой характер исполнения, поэтому мы впадаем в те пятнадцать категорий, которые он прописал — муниципальные служащие. Поэтому до 21 ноября мы должны провакцинироваться первым компонентом», — уточнил вице-мэр Валерий Шварцкопп.

Он отметил, что служащий будет отстранен от работы без сохранения заработной платы за отказ от вакцинации при условии, если у последнего нет постоянной или временной справки о медотводе, а также если он не переболел коронавирусом в течение полугода.

Отметим, вакцинация от коронавирусной инфекции обязательна, в частности, для работников сфер торговли, бытовых услуг, общественного питания, салонов красоты, финансовых организаций, МФЦ, транспорта, ЖКХ, учреждений культурных, просветительских, развлекательных мероприятий, детских игровых комнат и других. Привиться также должны государственные и муниципальные служащие, работники органов власти.

Первую прививку от заболевания необходимо поставить до 21 ноября, завершить курс вакцинации сотрудники сфер должны до 21 декабря. За непривитых работников индивидуальный предприниматель будет обязан оплатить штраф в размере от 50 до 150 тыс. руб., юридическое лицо – от 200 до 500 тыс. рублей.

В регионе создали петицию об отмене обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. На данный момент документ подписали свыше 6 тыс. жителей Новосибирской области. В Новосибирске также проводят опрос об обязательной вакцинации против COVID-19. Согласно промежуточным результатам голосования, более 75% опрошенных жителей города считают, что вакцинация должна быть добровольной.