Как россияне проводят вынужденные каникулы, выяснил «Росгосстрах»

После того, как Владимир Путин утвердил внеплановую нерабочую неделю в начале ноября, специалисты компании «Росгосстрах» зафиксировали всплеск интереса к страхованию выезжающих за рубеж и сокращение продаж полисов страхования путешествующих по стране. С 18 по 24 октября наши соотечественники купили вдвое меньше полисов для внутренних поездок, чем неделей ранее.

Статистика продаж показывает, что переждать карантинную неделю россияне хотят поближе к теплу и морю, и при этом ориентируются на страны, где пропуском для въезда в разгар пандемии коронавируса может быть сертификат о прививке отечественной вакциной «Спутник V». Так, количество проданных полисов ВЗР для поездки в Турцию за последнюю неделю выросло на 45%, а на Кипр — на 38%. Небольшой рост спроса на страхование путешественников наблюдается и еще по двум популярным направлениям — в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Количество полисов для поездки в Грецию, напротив, сократилось на 12%.

«Мы понимаем, что режим нерабочих дней вводится для того, чтобы россияне свели к минимуму поездки, соблюдали режим самоизоляции и тем самым препятствовали распространению коронавируса, но в то же время по опыту знаем, что многие наши соотечественники воспользуются этими вынужденными каникулами, чтобы отправиться за границу, — отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова. — Даже в условиях продолжающейся пандемии страховой полис нашей компании позволяет во время поездок чувствовать себя защищенными в любых обстоятельствах. Коронавирус у нас не является исключением из покрытия — в этом году самая большая выплата по программам страхования ВЗР пришлась как раз на лечение клиента с тяжелым течением заболевания в Турции».

Она добавила, что за последний год компания существенно модернизировала продукты страхования путешественников с учетом новой реальности. В частности, появилась опция «Карантин», которую можно добавить к риску «Отмена поездки». Она будет полезна в случае отмены поездки из-за введения карантина в стране пребывания или же вынужденного пребывания застрахованного в зоне карантина.