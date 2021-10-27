Новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области: 319 случаев 

Василий Попов
 
рекорд заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области
Фото Михаила Перикова

В Новосибирской области зарегистрирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Суточное число заболевших COVID-19 в регионе перевалило за 310 случаев.

В Новосибирской области зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом. За один день в регионе выявили 319 случаев заражения COVID-19, сообщил в ходе сессии совета депутатов города Новосибирска 27 октября вице-мэр Валерий Шварцкопп.

По данным заместителя мэра Новосибирска, в инфекционных стационарах региона находятся 3 172 пациента, в реанимации лечатся  314 человек. Аппарат ИВЛ требуется 47 пациентам.

Отметим, ранее максимальное суточное число заболевших коронавирусом было зарегистрировано накануне, 26 октября, когда COVID-19 выявили у 295 жителей региона.

Напомним, в Новосибирской области с 12 октября действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавируса. За неделю со дня введения меры темпы иммунизации жителей региона выросли в три раза. С 30 октября в области начнет действовать система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий.

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