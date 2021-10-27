Новосибирский метрополитен перейдет на график выходных в период нерабочих дней

С 30 октября по 7 ноября метрополитен в Новосибирске будет работать по графику выходного дня, сообщается на сайте метро.

«С 30 октября по 8 ноября 2021 года Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. На случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда», — указано в сообщении.

График выходного дня подразумевает увеличение интервала между поездами. Как правило, минимальное время ожидания транспорта составит 6-7 минут в дневное время, 8-10 минут — в вечернее время.

Отметим, обычно интервал движения поездов в утренние и вечерние часы пик составляет от 3 до 3,5 минуты, в остальное время — не более 5 минут.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, в период нерабочих дней по графику выходного дня также будет работать наземный общественный транспорт.

«По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, с 30 октября по 7 ноября наземный общественный транспорт будет работать по графику выходного дня — со сниженным выпуском подвижного состава», — уточняет пресс-центр.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период в Новосибирской области начнут действовать новые ограничительные меры, в том числе QR-коды для посещения отдельных организаций и массовых мероприятий.

Мэрия Новосибирска запустила опрос для горожан с целью узнать, как они относятся к ограничительным мерам в период пандемии коронавируса и обязательной вакцинации от заболевания. 60% опрошенных новосибирцев сообщили, что испытывают ​психологическую усталость из-за антиковидных мер.