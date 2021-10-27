Активность туристов на Горном Алтае превысила «доковидный» уровень

МТС в Республике Алтай проанализировала итоги туристического сезона 2021. По данным BigData МТС, с мая по сентябрь 2021 года туристический поток в регионе на 36 процентов превысил показатели 2020 года и на 40 процентов – 2019 года, что говорит о восстановлении отрасли за счет ориентации россиян на внутренний туризм.

Самыми большими любителями красот Горного Алтая традиционно оказались сибиряки – более 54 процентов туристического потока пришлось на новосибирцев, кемеровчан, томичей и красноярцев, далее следуют туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Меньше всего гостей приезжало в Горный Алтай из Элисты, Биробиджана и Назрани.

В Горном Алтае также была зафиксирована повышенная «цифровая» активность – туристы с 1 мая по 30 сентября 2021 года использовали на 70 процентов больше мобильного интернета, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, объем трафика по сравнению с прошлым годом вырос на 45 процентов. В 2021 году больше всего туристы «серфили» в районе Усть-Коксы, селах Чемал, Улаган, Кош-Агач и на берегах озера Манжерок, а также в Элекмонаре – точке старта к Каракольским озерам.

«Горный Алтай – один из «магнитов» для ценителей красивых мест России, нам есть чем удивить даже бывалых путешественников. И МТС вносит свой вклад – перед летним сезоном мы модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета в местах отдыха, – прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. – На всех популярных маршрутах туристы могут пользоваться скоростным интернетом, чтобы быть онлайн и делиться впечатлениями. Для путешественников также работает виртуальный гид по Республике — всем гостям, прибывающим в Горный Алтай, приходит SMS со ссылкой на этот специальный туристический лендинг с полезной информацией для путешественников».