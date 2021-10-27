Авария на газовом оборудовании котельной привела к массовому отключению горячей воды и отопления в правобережной части Советского района Новосибирска.

Вечером 26 октября 2021 года во многих домах Советского района пропали горячая вода и отопление. Причиной стала аварийная ситуация на газовом оборудовании котельной. По словам диспетчера службы 051, последствия аварии ощутили все жители правобережной части района. Наши источники в ФГУП УЭВ отмечают, что авария затронула также часть домов Бердска.

Последствия аварии обещают устранить сегодня ко второй половине дня. На настоящий момент более сотни многоквартирных домов остаются без тепла и горячего водоснабжения. Жители Академгородка отмечают, что если бы не относительно теплая погода, стоявшая в последние дни, то последствия аварии ощущались бы куда сильнее.

Это не первый подобный случай за последнее время. Предыдущий произошел вечером 7 октября, когда также из-за дефектов на участках теплоснабжения без тепла остались около ста домов в Заельцовском, Калининском, Кировском, Октябрьском и Советском районах Новосибирска.