Экология в приоритете: «Сибантрацит» реализует масштабные инвестпроекты

26 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил с рабочим визитом предприятия Группы «Сибантрацит» в Искитимском районе. Глава региона обсудил с руководством компании итоги и планы работы.

Андрей Травников осмотрел производственные и инфраструктурные объекты угледобывающих предприятий Группы в Новосибирской области, совершив вертолетный облет Колыванского угольного разреза, участка открытых горных работ ООО «Разрез Восточный» и железнодорожной станции «Колыванская».

После завершения осмотра губернатор провел рабочее совещание с руководством «Сибантрацита». Он акцентировал внимание на важности плотного взаимодействия компании с региональной властью «Наши встречи регулярные, ежегодные: мы с Группой «Сибантрацит» постоянно сверяем, как исполняются наши договорённости и намечаем новые задачи. В 2018 году мы подтвердили, что регион заинтересован в развитии такого крупного предприятия – надёжного налогоплательщика, работодателя, ответственного социального партнёра.

Договорились, что все планы по увеличению объёмов добычи угля будут сопровождаться инвестпроектами, направленными на уменьшение нагрузки на экологию и снижение неудобств для жителей окрестных населённых пунктов. Один из таких проектов – это строительство железнодорожной ветки и станции отгрузки непосредственно у карьеров», – подчеркнул губернатор.

Речь идет о реализации масштабного проекта Группы — строительстве железнодорожной станции «Колыванская» проектной мощностью 20 млн т в год в зоне горных работ с развернутой длиной железнодорожной инфраструктуры – 50 км, из них около 30 км – соединительный путь, с выходом на инфраструктуру РЖД. Стоимость проекта — 2,6 млрд. рублей.

Реализация проекта значительно снизит нагрузку на экологию, отмечают в компании. Сократится использование автотранспорта для перевозки угля,

процессы переработки и погрузки будут перемещены непосредственно к участкам добычи. Новая погрузочная станция будет находиться в более чем 30 км от ближайшего населенного пункта,

Компания также планирует и реализацию других экологических мероприятий. В частности, глава региона особо отметил важность перевода транспорта и оборудования с двигателей внутреннего сгорания на электротягу. Это поможет серьёзно сократить выбросы в атмосферу.

О программе развития «Сибантрацита» и планах по увеличению добычи губернатору рассказал генеральный директор Группы «Сибантрацит» Сергей Мельников.

«Мы нацелены на рост производства. По итогам этого года объем добычи антрацита увеличится почти на 30%. В течение двух лет планируем инвестировать в производство и проекты по эффективности более 22 млрд. рублей. Это позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет региона на 22% и создать новые рабочие места, число которых вырастет к 2024 году на 50%. С 2020 по 2024 годы средняя зарплата в «Сибантраците» увеличится на 37%», – рассказал Сергей Мельников.

Руководитель компании подчеркнул, что «Сибантрацит» продолжит реализацию обширной инвестиционной программы. Общий объем вложений за 2020-2022 годы составит 22,3 млрд руб. Значительная часть средств будет направлена на закупку собственного горнотранспортного оборудования, развитие железнодорожной инфраструктуры и модернизацию обогатительных мощностей.

Большое внимание в «Сибантраците» уделяется развитию социальной инфраструктуры предприятий Группы. Компания улучшает условия труда своих сотрудников. Так, уже в этом году будет построен новый корпус общежития на 240 рабочих мест с досуговым центром и душевым комплексом на 300 мест. В следующем году планируется построить административно-бытовой комплекс на Колыванском угольном разрезе на 100 человек, а также душевой комплекс на 557 мест. Всего за период с 2021 по 2023 годы на программу развития социальной инфраструктуры «Сибантрацит» выделит 370 млн. руб.

Среди социально значимых проектов «Сибантрацита» — традиционная поддержка хоккея. Компания также взяла на себя организацию, финансирование, управление капремонтом ЛДС «Сибирь», который завершится в 2022 году. Инвестиции составят 1,2 млрд рублей.

Среди других важных проектов этого года — проведение грантового конкурса, реализация программ компьютеризации школ и развития дворового хоккея.

Входит в планы компании и продолжение подготовки специалистов угольной отрасли. О важности вопроса для региона напомнил и губернатор Андрей Травников.

«С 2019 годы мы начали реализовывать с Группой «Сибрантрацит» ряд совместных образовательных проектов по подготовке в Новосибирской области кадров для работы на предприятиях угольной отрасли. Важно продолжить эту работу, чтобы жители Новосибирской области, а не вахтовики, приходили на угледобывающие предприятия и получали здесь хорошие зарплаты», — подчеркнул губернатор.

В завершении встречи с руководством и сотрудниками Группы «Сибантрацит» губернатор Новосибирской области поблагодарил их за эффективную работу и сотрудничество.

«Хотел бы всех угольщиков Новосибирской области поблагодарить за работу, за достойные результаты и уверенные планы по развитию. Пожелать крепких коллективов, хороших зарплат и уверенного взгляда в будущее», – напутствовал сотрудников «Сибантрацита» Андрей Травников.