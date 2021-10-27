Экология в приоритете: «Сибантрацит» реализует масштабные инвестпроекты

Марина Цурмаст
 
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Рабочее совещание руководителей предприятий Группы "Сибантрацит" с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

26 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил с рабочим визитом предприятия Группы «Сибантрацит» в Искитимском районе. Глава региона обсудил с руководством компании итоги и планы работы.

Андрей Травников осмотрел производственные и инфраструктурные объекты угледобывающих предприятий Группы в Новосибирской области, совершив  вертолетный облет Колыванского угольного разреза, участка открытых горных работ ООО «Разрез Восточный» и железнодорожной станции «Колыванская».

Сибантрацит 3После завершения осмотра губернатор провел рабочее совещание с руководством «Сибантрацита». Он акцентировал внимание на важности плотного взаимодействия компании с региональной властью «Наши встречи регулярные, ежегодные: мы с Группой «Сибантрацит» постоянно сверяем, как исполняются наши договорённости и намечаем новые задачи. В 2018 году мы подтвердили, что регион заинтересован в развитии такого крупного предприятия – надёжного налогоплательщика, работодателя, ответственного социального партнёра.

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Договорились, что все планы по увеличению объёмов добычи угля будут сопровождаться инвестпроектами, направленными на уменьшение нагрузки на экологию и снижение неудобств для жителей окрестных населённых пунктов. Один из таких проектов – это строительство железнодорожной ветки и станции отгрузки непосредственно у карьеров», – подчеркнул губернатор.

Экология в приоритете: «Сибантрацит» реализует масштабные инвестпроекты - Фото
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Речь идет о реализации масштабного проекта Группы — строительстве железнодорожной станции «Колыванская» проектной мощностью 20 млн т в год в зоне горных работ с развернутой длиной железнодорожной инфраструктуры – 50 км, из них около 30 км – соединительный путь, с выходом на инфраструктуру РЖД.   Стоимость проекта — 2,6 млрд. рублей.

Реализация проекта значительно снизит нагрузку на экологию, отмечают в компании. Сократится использование автотранспорта для перевозки угля,

процессы переработки и погрузки будут перемещены непосредственно к участкам добычи. Новая погрузочная станция будет находиться  в более чем 30 км от ближайшего населенного пункта,

Компания также планирует и реализацию других экологических мероприятий. В частности, глава региона особо отметил важность перевода транспорта и оборудования с двигателей внутреннего сгорания на электротягу. Это поможет серьёзно сократить выбросы в атмосферу.

О программе развития «Сибантрацита» и планах по увеличению добычи губернатору рассказал генеральный директор Группы «Сибантрацит» Сергей Мельников.

Генеральный директор Группы «Сибантрацит» Сергей Мельников
Генеральный директор Группы «Сибантрацит» Сергей Мельников

«Мы нацелены на рост производства. По итогам этого года объем добычи антрацита увеличится почти на 30%. В течение двух лет планируем инвестировать в производство и проекты по эффективности более 22 млрд. рублей. Это позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет региона на 22% и создать новые рабочие места, число которых вырастет к 2024 году на 50%. С 2020 по 2024 годы средняя зарплата в «Сибантраците» увеличится на 37%», – рассказал Сергей Мельников.

Сибантрацит 7Руководитель компании подчеркнул, что «Сибантрацит» продолжит реализацию обширной инвестиционной программы. Общий объем вложений за 2020-2022 годы составит 22,3 млрд руб. Значительная часть средств будет направлена на закупку собственного горнотранспортного оборудования, развитие железнодорожной инфраструктуры и модернизацию обогатительных мощностей.

Большое внимание в «Сибантраците» уделяется развитию социальной инфраструктуры предприятий Группы. Компания улучшает условия труда своих сотрудников. Так, уже в этом году будет построен новый корпус общежития на 240 рабочих мест с досуговым центром и душевым комплексом на 300 мест. В следующем году планируется построить административно-бытовой комплекс на Колыванском угольном разрезе на 100 человек, а также душевой комплекс на 557 мест. Всего за период с 2021 по 2023 годы на программу развития социальной инфраструктуры «Сибантрацит» выделит 370 млн. руб.

Среди социально значимых проектов «Сибантрацита» — традиционная поддержка хоккея. Компания также взяла на себя организацию, финансирование, управление капремонтом ЛДС «Сибирь», который завершится в 2022 году. Инвестиции составят  1,2 млрд рублей.

Среди других важных проектов этого года — проведение грантового конкурса, реализация программ компьютеризации школ и развития дворового хоккея.

Входит в планы компании и продолжение подготовки специалистов угольной отрасли. О важности вопроса для региона напомнил и губернатор Андрей Травников.

«С 2019 годы мы начали реализовывать с Группой «Сибрантрацит» ряд совместных образовательных проектов по подготовке в Новосибирской области кадров для работы на предприятиях угольной отрасли. Важно продолжить эту работу, чтобы жители Новосибирской области, а не вахтовики, приходили на угледобывающие предприятия и получали здесь хорошие зарплаты», — подчеркнул губернатор.

В завершении встречи с руководством и сотрудниками Группы «Сибантрацит» губернатор Новосибирской области поблагодарил их за эффективную работу и сотрудничество.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручает благодарственное письмо генеральному директору Группы «Сибантрацит» Сергею Мельникову

«Хотел бы всех угольщиков Новосибирской области поблагодарить за работу, за достойные результаты и уверенные планы по развитию. Пожелать крепких коллективов, хороших зарплат и уверенного взгляда в будущее», – напутствовал сотрудников «Сибантрацита» Андрей Травников.

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