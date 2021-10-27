Будет ли новосибирский бизнес и органы власти отдыхать в первую неделю ноября?

Первая неделя ноября, благодаря указу президента России Владимира Путина, объявлена нерабочей. Таким образом, по мнению федеральных властей, удастся сдержать темпы распространения COVID-19. «Континент Сибирь» выяснил у представителей деловых и властных кругов Новосибирска, будет ли следующая неделя для них выходной, или планируется работа в соответствии с привычным графиком.

Напомним, что о решении объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими в связи с резким увеличением заболеваемости коронавирусом объявил президент России Владимир Путин во время совещания в правительстве РФ 20 октября. Как сообщал глава государства, заработная плата работников в этот период будет сохранена, а нерабочие дни при необходимости будут продлены.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов 26 октября в ходе пресс-брифинга уточнил, что в регионе было принято решение не устанавливать дополнительных нерабочих дней ни до 30 октября, ни после 7 ноября, ограничившись периодом нерабочих дней, указанных президентом РФ.

Как и предполагалось, с рабочим графиком на предстоящей неделе каждый разбирается самостоятельно – это касается как региона в целом, так и конкретных предприятий в частности. Единого подхода нет даже в государственных структурах различного уровня. Так, городские муниципальные подразделения с первого по третье ноября планируют работать. По словам начальника департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаила Столярова, муниципальные власти будут работать в том режиме и составе, который определит лично каждый руководитель конкретного подразделения, исходя из целесообразности и необходимости. С четвертого ноября мэрия и подведомственные ей учреждения, будут отдыхать. По схожему принципу планирует работу Законодательное собрание Новосибирской области. Как пояснила руководитель пресс-службы Заксобрания Новосибирской области Татьяна Бугаева, те комитеты, которые на текущий момент по объективным причинам не могут приостановить деятельность, продолжат работу и в начале ноября – например, сейчас «жаркая пора» у комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Напомним, что на последнем заседании этого комитета 21 октября депутаты подвергли резкой критике отправленное на доработку предложение о строительстве шести новых школ в рамках нацпроекта «Образование» по схеме концессии.

В свою очередь региональное правительство будет работать все праздничные дни, исходя из принципа необходимости. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства региона Сергей Нешумов. Таким образом, те региональные структуры и подразделения, у которых рабочий процесс не позволяет уйти на каникулы, будут работать в обычном режиме.

А вот горсовет Новосибирска, на момент подготовки публикации, с рабочим графиком на предстоящих «каникулах» пока так и не определился. Вместе с тем, 2 ноября намечено заседание комиссии по местному самоуправлению заседания постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению, которое пройдет в дистанционном режиме.

Что касается представителей бизнеса, то руководитель Новосибирского банковского клуба, председатель совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГТПП) Владимир Женов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» пояснил, что каждая организация выбирает свой график в подобные дни самостоятельно. К примеру, банки, решили работать по принципу выходного дня, когда дополнительные офисы будут открыты для клиентов.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин также подтвердил, что бизнес самостоятельно должен определиться с тем, как и кто работает первые три дня ноября. По его словам, ряд промышленных предприятий по определенным причинам приостанавливать свою деятельность, конечно, не будут. Большая же часть, как обычно и уже привычно, перейдет в режим удаленной работы.

Как отметил председатель регионального совета ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) в СФО и ДВФО, генеральный директор компании «Ай-Би-Эм» Денис Пронин, в каждом субъекте округа власти принимают разные решения по ограничению работы, поэтому консолидированной позиции ассоциации нет. Но в целом все региональные автодилеры, по его словам, подтверждают, что будут работать в прежнем режиме, но отпустят на удаленку максимально возможное количество персонала, не участвующего в работе с клиентами.

По словам директора фитнес-клуба X-Fit Plaza Ольги Колмаковой, индустрия, которую она представляет, будет работать в обычном режиме. Однако, пока непонятно, каким образом должна функционировать система QR-кодов. За разъяснением по поводу этой информации ассоциация фитнес-центров уже обратилась в региональное правительство. Изменений в работе не будет и у транспортников. Советник президента по связям с общественностью Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Дмитрий Сердцев рассказал, что работа планируется в обычном, штатном графике. Информацию о том, что предстоящая неделя в медклиниках пройдет в обычном режиме, подтвердил член правления Ассоциации руководителей медицинских организаций Сибири, председатель комитета по здравоохранению «Опоры России» Петр Смиренко.

Напомним, что удлиненные каникулы в полной мере коснулись пока только сферу образования. Так, детские сады с 1 по 3 ноября планируют работать по принципу необходимости: детей будут принимать только из тех семей, где родители из производственных нужд должны трудиться. В школах же, как отмечал Юрий Петухов, вся будущая неделя будет выходной.

С появлением новой информации о работе и графике других организаций в регионе «Континент Сибирь» будет дополнять публикацию.