Губернатор Андрей Травников: Темпы строительства ледовой арены в Новосибирске значительно выросли

В Новосибирской области подвели промежуточные итоги подготовки к Международному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Губернатор региона Андрей Травников провёл совещание в режиме видеоконференции, в котором приняли участие представители новосибирского и омского организационных комитетов, а также федерального центра.

Глава региона в режиме ВКС провёл совместное заседание региональных организационных комитетов по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею с шайбой на льду среди молодежи в Новосибирске и Омске. Участниками заседания стали губернатор Омской области Александр Бурков, первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, исполнительный директор общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России» Дмитрий Курбатов.

«Новосибирская область активно ведёт работу по всем направлениям, строительству, реконструкции спортивных инфраструктурных объектов, плотно взаимодействует с «Федерацией хоккея России». Главная стройка региона существенно преобразилась с нашей последней встречи в июне. Мы принципиально решили организационные, финансовые вопросы – темпы строительства значительно выросли», – подчеркнул губернатор Андрей Травников, открывая заседание 26 октября.

Как сообщил губернатор, сейчас на площадке строительства новосибирской ледовой арены идёт закрытие теплового контура здания – смонтированы перекрытия кровли, ведётся монтаж металлоконструкций фасада и стеклопакетов. В помещениях заливают полы и трибуны, прокладывают системы отопления, вентиляции и водоснабжения, монтируют технологическую плиту для ледового корта в тренировочном зале, а рядом с ареной возводится отдельный павильон для кассовой зоны и досмотра зрителей.

По данным, которые представил участникам заседания первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, сегодня на 100% выполнено свайное основание арены, возведён железобетонный каркас здания, смонтированы металлические конструкции кровли и фасада малой арены, смонтированы фермы перекрытия основной арены, а также проведён монтаж металлоконструкций периферийной зоны. Кроме того, на 95% выполнены огнезащитные металлоконструкции, на 80% – монтаж профлиста основной арены, на 90% — устройство монолитных лестниц.

На днях завершено строительство тепловых коммуникаций к арене и станции метро «Спортивная». На самой станции забетонированы перроны, строители приступают к пуско-наладке эскалаторов. Кроме того, продвинулась подготовка объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для полноценной работы арены – дорог, развязок, надземного пешеходного перехода, ливневого коллектора и очистных сооружений. Минстрой региона жёстко следит за выполнением графика работ.

Также до начала хоккейного сезона завершён очередной этап реконструкции Ледового дворца спорта «Сибирь» – действующей домашней арены новосибирского хоккейного клуба. Заменены зрительские трибуны и кресла северной и восточной сторон, отремонтированы раздевалки и холлы первого этажа, обновлены инженерные системы отопления, водоснабжения и канализации, электрические сети, смонтирована система вентиляции и осушения воздуха ледового поля. После реконструкции ЛДС будет соответствовать всем международным требованиям.

Летом в регионе активно благоустраивались гостевые маршруты и парк вокруг ледовой арены, шла подготовка каждого из 90 культурных, экскурсионных и туристических объектов, задействованных во время проведения спортивного события. Сейчас регион формирует волонтёрский корпус чемпионата. За три недели с начала заявочной кампании получено 700 анкет потенциальных добровольцев.

Напомним, в конце прошлой неделе на площадке строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске приступили к монтажу мачт наружного освещения.