Губернатор Томской области пригрозил увольнением непривитым чиновникам

Томский губернатор Сергей Жвачкин возмутился тем, что некоторые сотрудники областной администрации ещё не начали проходить вакцинацию от коронавируса, которая в регионе обязательна для представителей органов власти. Он сообщил, что к непривитым чиновникам будут применены строгие дисциплинарные меры «вплоть до отстранения от работы».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил ускорить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции среди сотрудников администрации региона, сообщает пресс-служба областного правительства 26 октября.

Обращаясь к своим заместителям и главам муниципалитетов, Сергей Жвачкин отметил, что его возмущает позиция чиновников, которые не торопятся прививаться. Он напомнил, что вакцинация для представителей власти в регионе обязательна.

«Одни органы исполнительной власти уже её полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите — спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства Томской области.

Как подчеркнул глава региона, чиновники обязаны показывать положительный пример населению и не занимать выжидательную позицию.

Напомним, на минувших выходных мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил в социальных сетях, что заболел коронавирусом. Он отметил, что благодаря сделанной в марте прививке переносит болезнь легко. В октябре инфекцией заразилась также экс-мэр Омска Оксана Фадина, которая тоже сообщила, что её заболевание протекает в лёгкой форме, поскольку ранее она прошла вакцинацию.

Ранее также сообщалось о том, что мэр Бердска Новосибирской области Евгений Шестернин вышел на работу после длительного больничного.