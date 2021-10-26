Губернатор Томской области пригрозил увольнением непривитым чиновникам

Юлия Моисеева
 
Сергей Жвачкин
Фото Михаила Перикова

Томский губернатор Сергей Жвачкин возмутился тем, что некоторые сотрудники областной администрации ещё не начали проходить вакцинацию от коронавируса, которая в регионе обязательна для представителей органов власти. Он сообщил, что к непривитым чиновникам будут применены строгие дисциплинарные меры «вплоть до отстранения от работы».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил ускорить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции среди сотрудников администрации региона, сообщает пресс-служба областного правительства 26 октября.

Обращаясь к своим заместителям и главам муниципалитетов, Сергей Жвачкин отметил, что его возмущает позиция чиновников, которые не торопятся прививаться. Он напомнил, что вакцинация для представителей власти в регионе обязательна.

«Одни органы исполнительной власти уже её полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите — спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства Томской области.

Как подчеркнул глава региона, чиновники обязаны показывать положительный пример населению и не занимать выжидательную позицию.

Напомним, на минувших выходных мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил в социальных сетях, что заболел коронавирусом. Он отметил, что благодаря сделанной в марте прививке переносит болезнь легко. В октябре инфекцией заразилась также экс-мэр Омска Оксана Фадина, которая тоже сообщила, что её заболевание протекает в лёгкой форме, поскольку ранее она прошла вакцинацию.

Ранее также сообщалось о том, что мэр Бердска Новосибирской области Евгений Шестернин вышел на работу после длительного больничного.

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