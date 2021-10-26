Организация, курирующая строительство ЛДС в Новосибирске, подала в суд на генподрядчика

Отвечающее за возведение новой ледовой арены в Новосибирске госучреждение потребовало от генподрядчика строительства 43 миллиона рублей. Организация подала в арбитражный суд два иска.

Новосибирское государственное казённое учреждение «Арена», обеспечивающее строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, обратилось в арбитражный суд с двумя исками к генподрядчику работ ООО «Элинальфа».

Как следует из информации на сайте арбитража, по одному иску организация требует от генподрядчика 13,8 млн руб., а по второму – 29,6 млн руб. Подробности требований пока не сообщаются.

Заседания намечены на 22 и 30 ноября.

Московская компания «Элинальфа» была выбрана генподрядчиком возведения нового ЛДС в Новосибирске в 2019 году. Общество было единственным участником конкурса. В мае компания подала апелляционную жалобу на решение Сибирского управления Ростехнадзора, оштрафовавшего организацию на 300 тыс. руб. за многочисленные нарушения проектной документации и техрегламента при проведении работ, в которых стало появляться всё больше трудностей. Так, в августе областные власти признали отставание от графика строительства, которое сейчас активно пытаются наверстать.

В августе в арбитражный суд поступило заявление с требованием признать банкротство ещё одного московского подрядчика строительства новосибирской ледовой арены – ООО «Строймонтаж».