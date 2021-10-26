На севере Красноярского края назначен полпред губернатора

Полномочным представителем губернатора Красноярского края в Норильске и на Таймыре назначен Алексей Членов. Ранее он руководил краевым управлением ГИБДД.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении Алексея Членова на должность своего полномочного представителя по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, сообщили в краевом правительстве 26 октября.

Как отметил губернатор на встрече с новым полпредом по северу региона, одна из главных задач в развитии Норильска – радикальное изменение инфраструктуры города.

«То, что мы называем реновацией северной столицы», — цитирует Александра Усса пресс-служба краевого правительства.

Глава региона также отметил, что Норильск и Таймыр являются перспективными территориями с точки зрения добычи нейти и газа, а крупный инвестиционный проект «Восток Ойл», реализуемый на севере края, может вывести Красноярский край в лидеры по этому показателю не только в стране, но и в мире.

Алексей Членов покинул пост начальника ГИБДД по Красноярскому краю в начале октября. Он написал рапорт об уходе на пенсию в связи с предложением новой должности.

Алексей Членов родился в 1976 году в селе Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края. Окончил Сибирский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция» в 2008 году, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление» в 2013 году. В органах госавтоинспекции служил с 1997 года, прошёл путь от инспектора ДПС Красноярска до начальника краевого управления ГИБДД ГУ МВД РФ. В числе его наград – медали «За отличие в службе» трёх степеней и «За доблесть в службе».

Напомним, в октябре губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил статус реализации комплексного плана развития Норильска до 2035 года с президентом ПАО ГМК «Норильский никель» Владимиром Потаниным. Сейчас документ находится на утверждении в правительстве России.