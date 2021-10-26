В Иркутской области вводят QR-коды для посещения торговых центров

В Иркутской области планируется ввести QR-коды для посещения торговых центров, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Лабыгин на своей странице в Facebook.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрея Лабыгина, новая мера будет введена в регионе с 30 октября. Решение было принято на оперативном штабе по предотвращению COVID-19.

«25 октября 2021 года на оперативном штабе по предотвращению Ковид-19 было принято решение о введении QR-free зон в крупных торговых центрах Иркутской области с 30 октября, за исключением, расположенных в них продуктовых магазинов и аптек. А уже вечером провели совещание с руководителями крупных торговых центров Иркутска», — уточнил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что участвующие в диалоге представители торговых центров выразили готовность в создании зон, которые можно посещать при наличии QR-кодов, а также в соблюдении новых «вынужденных» ограничительных мер.

По данным оперштаба, на 26 октября в Иркутской области зарегистрировано 119 864 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболевание подтвердилось у 434 человек. В медучреждения госпитализирован 4 621 пациент, скончались 5 366 жителей региона. За время пандемии коронавируса выздоровели 106 056 человек.

Отметим, с 15 октября в регионе действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется, в частности, на людей старше 60 лет, медработников, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования старше 18 лет, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, волонтеров и других.

Напомним, в Новосибирской области с 30 октября начнет действовать система QR-кодов для посещения отдельных организаций и массовых мероприятий. В регионе, в частности, с 30 октября и до 7 ноября приостанавливается посещение аквапарка, закрытых павильонов зоопарка, время работы заведений общепита ограничат в ночное время.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, дополнительные ограничительные меры в регионе введены для того, чтобы объявленные президентом России нерабочие дни «не превратились в неконтролируемые каникулы».