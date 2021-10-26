На подрядчика ремонта объектов Универсиады в Красноярском крае заведено уголовное дело

В отношении компании «ФСК Регион», проводившей ремонт на площадке Универсиады-2019 в Красноярске, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, налоговая задолженность фирмы превысила 40 миллионов рублей.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении ООО «ФСК Регион» по статье «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере» (ст. 199 УК РФ), сообщили в ведомстве 26 октября.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 40 млн руб., завышая расходы предприятия и занижая налогооблагаемую базу.

«В налоговый орган предоставлялись налоговые декларации и первичные бухгалтерские документы, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ФСК Регион» и 25 организациями контрагентами, якобы оказывающими услуги субподряда при проведении текущего ремонта на объектах, в том числе для проведения Универсиады 2019 года», — сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Как полагает следствие, руководство компании создало фиктивный документооборот с целью уклонения от уплаты налогов.

В организации и дома у руководителя ООО «ФСК Регион» проведены обыски, в результате были изъяты цифровые носители и документы, в том числе бухгалтерские. Уголовное дело продолжают расследовать.

Напомним, что с организацией и проведением Универсиады-2019 в Красноярском крае связан ряд скандальных ситуаций. В марте 2019 года были заведены уголовные дела по факту хищения денег при подготовке к мероприятию, а в 2021 году Счётная палата РФ выявила крупные финансовые нарушения, допущенные при организации соревнований. По словам экс-председателя ведомства по Красноярскому краю Татьяны Давыденко, контракты на работы по строительству объектов Универсиады также получали последователи местной религиозной организации «Община Виссариона», лидеры которой были арестованы осенью 2020 года за причинение тяжкого вреда здоровью и психологическое насилие.

Красноярский край был выбран столицей XXIX Всемирной молодёжной зимней олимпиады в 2019 (Универсиады 2019) в 2013 году, решение принял исполнительный комитет Международной федерации студенческого спорта.