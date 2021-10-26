Рекорд суточной заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. За день COVID-19 выявили у 295 жителей региона.

По данным оперативного штаба, на 26 октября в Новосибирской области зарегистрировано 69 280 случаев коронавируса. 53 140 пациентов полностью выздоровели, 3 313 скончались.

За минувшие сутки в регионе выявили 295 случаев заражения коронавирусом, от заболевания умерли одиннадцать человек в возрасте от 47 до 84 лет.

В инфекционных стационарах области с диагнозом или подозрением на коронавирус находится 3 271 пациент, в отделениях реанимации лечатся 305 человек. Аппарат ИВЛ требуется 57 пациентам.

В Кузбассе за прошедшие сутки выявили 273 случая заражения коронавирусной инфекцией, от заболевания умерли пять человек. Медицинскую помощь в регионе получают 1 647 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 16 433 человека.

В Алтайском крае за сутки коронавирус выявили у 417 человек, умерли 26 пациентов. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 788 человек. Тяжело переносят заболевание 829 жителей края, искусственная вентиляция легких требуется 294 пациентам.

Напомним, ранее рекордный суточный показатель заболеваемости в Новосибирской области был зарегистрирован 23 октября, когда коронавирус выявили у 294 человек.

Из-за ситуации с COVID-19 в России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В Новосибирской области в этот период введут новые ограничительные меры. Так, в частности, с 30 октября регионе начнет действовать система QR-кодов, до 7 ноября приостанавливается посещение аквапарка, закрытых павильонов зоопарка и другое.