В Омске планируют ввести QR-коды для проезда в общественном транспорте

Александр Корнев
 
Миниатюра для: В Омске планируют ввести QR-коды для проезда в общественном транспорте
Скриншот видео "ВКонтакте"

Власти Омской области планируют ввести. Об этом в ходе брифинга во вторник сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

«Вы видите, что происходит у соседей. Могу вам сказать, что, по данным СМИ QR-коды в Омске для проезда в общественном транспорте вводятся с 30 ноября. Это крайне неудобно, но другого пути не остается», — рассказал вице-губернатор.

По словам Юрия Петухова, у Новосибирской области «есть шанс удержать ситуацию на том уровне, который есть». «Но для этого мы должны провакцинироваться до показателя 80%», — добавил заместитель новосибирского губернатора.

Напомним, в ходе брифинга Юрий Петухов также рассказал о том, какие новые ограничительные меры в связи с обострением коронавирусной ситуации вводятся в регионе.

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