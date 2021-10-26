В Омске планируют ввести QR-коды для проезда в общественном транспорте

Власти Омской области планируют ввести. Об этом в ходе брифинга во вторник сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

«Вы видите, что происходит у соседей. Могу вам сказать, что, по данным СМИ QR-коды в Омске для проезда в общественном транспорте вводятся с 30 ноября. Это крайне неудобно, но другого пути не остается», — рассказал вице-губернатор.

По словам Юрия Петухова, у Новосибирской области «есть шанс удержать ситуацию на том уровне, который есть». «Но для этого мы должны провакцинироваться до показателя 80%», — добавил заместитель новосибирского губернатора.

Напомним, в ходе брифинга Юрий Петухов также рассказал о том, какие новые ограничительные меры в связи с обострением коронавирусной ситуации вводятся в регионе.