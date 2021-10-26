Новосибирским логистическим провайдером «РосАгроМаркета» будет управлять глава холдинга

В новосибирской компании «Русагросервис-Сибирь», управляющей оптово-распределительным центром (ОРЦ) в Промышленно-логистическом парке (ПЛП), сменилось руководство.

Богдан Григорьев, руководивший «Русагросервисом-Сибирь» с сентября 2020 года, оставил этот пост. Напомним, несколькими днями ранее он также ушел с поста руководителя головной компании холдинга «РосАгроМаркет», «Русагромаркет-Холдинг».

Исполняющим обязанности «Русагромаркет-Холдинга» и «Русагросервиса-Сибирь» назначен московский бизнесмен Юрий Клягин. Этот топ-менеджер также выступает руководителем зарегистрированной в Барнауле компании «Республика Ермак», связанной с девелоперами, УК московской «Ермак». Ранее алтайские СМИ писали о том, что УК развивает торговые центры в разных городах России и сотрудничает со Сбербанком.

Ранее Богдан Григорьев участвовал в руководстве десятка предприятий, связанных с холдингом «РосАгроМаркет». Сейчас, согласно данным сервиса Rusprofile, он вышел из руководства всех компаний, включая сам новосибирский ОРЦ.

Напомним, первая очередь оптово-распределительного центра «РусАгроМаркет-Новосибирск» была запущена в ПЛП весной текущего года. Центр стал самым крупным ОРЦ за Уралом.