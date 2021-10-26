В Новосибирске на напавшего на подростка охранника магазина завели уголовное дело

Следователи возбудили дело в отношении охранника, ударившего 13-летнего подростка в торговом зале «Пятерочки», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины возбудили по результатам проверки. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «в» части 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего).

По данным следствия, инцидент произошел днем 19 октября в торговом зале магазина «Пятерочка» на проспекте Дзержинского, 1/4 в Дзержинском районе Новосибирска.

«Дежурный оператор, находясь на своем рабочем месте, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие. В результате инцидента ребенку были причинены телесные повреждения», — указано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий им способствовавших.

Отметим, ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным СМИ, в результате произошедшего подросток получил компрессионный перелом позвоночника.

Напомним, в начале августа текущего года десятилетнего мальчика увезли в больницу с травмой позвоночника в результате конфликта с сотрудницей салона красоты в Новосибирске.