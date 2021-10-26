Каждый третий барнаулец покупает смартфон в кредит

МТС проанализировала продажи смартфонов в Барнауле в третьем квартале 2021 года. У жителей столицы края растет спрос на гаджеты премиального сегмента, за счет чего средняя стоимость купленного девайса выросла в полтора раза и составила 30 000 рублей. Кроме того, треть смартфонов, купленных барнаульцами в этом году, была приобретена в кредит.

По подсчетам аналитиков МТС, в Барнауле доля кредитных смартфонов составляет 36,7%, что является средним значением по Сибири. Если говорить о средней цене кредитного смартфона, в Алтайском крае она составила 30 500 рублей.

На популярность дорогих смартфонов влияет и блогинг. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в Tik Tok (12+), Instagram и YouTube (12+) за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. В России стремительно растет количество блогеров и пользователей, которые активно ведут свои аккаунты, постоянно загружая фото и видео.

Для создания качественного контента нужен смартфон с хорошей камерой, поэтому многие молодые люди покупают iPhone. Это подтверждает и рейтинг самых популярных моделей: самым востребованным смартфоном в Барануле стал iPhone 11 с памятью 128 ГБ эту же модель чаще всего оформляли в кредит. Также в список самых популярных в регионе гаджетов вошли Samsung Galaxy А02 Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9А.

Среди соседей самый низкий показатель кредитных смартфонов в Новосибирске (31,9%), а самый высокий – в Горно-Алтайске (41,8%). По ценам кредитных гаджетов «крайние» значения по Сибири также зафиксированы в этих городах: в Новосибирске средняя цена смартфона составила 39 000 рублей, в Горно-Алтайске – 25 000 рублей.