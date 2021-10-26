Следственный комитет начал проверку смерти хоккеиста на стадионе в Новосибирске

В Новосибирске после матча погиб хоккеист Константин Гнездилов. Следователи организовали проверку, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

24 октября в Новосибирске умер 44-летний игрок команды «Легион-2» хоккеист Константин Гнездилов.

Как отмечается в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте, в воскресенье днем на стадионе СКА на улице Воинской мужчина зашел в раздевалку после матча, где ему стало плохо и он потерял сознание. Врачи констатировали смерть спортсмена.

«Выражаем глубочайшее соболезнование его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем, как на льду так и в жизни, таким он останется для нас навсегда», — сказано в официальной сообщении Сибирской хоккейной лиги.

По факту смерти хоккеиста сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области проводят проверку.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточняет пресс-служба ведомства.

Напомним, в середине сентября в Новосибирске в отеле Marriott нашли мертвым скульптора Игоря Самарина. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство).