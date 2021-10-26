Опрос об «антиковидных каникулах» запустила мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска запустила онлайн-опрос для горожан с целью узнать, как они относятся к массовой вакцинации от заболевания и новым ограничительным мерам.

С 25 октября по 7 ноября жителей Новосибирска приглашают принять участие в опросе об «антиковидных каникулах». Новосибирцам предлагается ответить на восемь вопросов об ограничительных мерах в период пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, в числе вопросов — как горожане относятся в массовой вакцинации от заболевания, должна ли прививка быть обязательной, какие трудности испытывают новосибирцы из-за ограничительных мер. Также жители города ответят, планируют ли они сократить количество контактов в период с 30 по 7 ноября и что можно улучшить в организации вакцинации от COVID-19.

На момент публикации в опросе поучаствовали 40 жителей Новосибирска. 55% респондентов сообщили, что в период нерабочих дней их контакты останутся на прежнем уровне. На вопрос о том, изменилось ли их отношение к коронавирусу за прошедший год, 32,5% опрошенных отметили, что стали более серьезно относиться к необходимости вакцинации и ограничительным мерам. Столько же сообщили, что считают антиковидные меры избыточными.

При этом 62,5% респондентов отметили, что вакцинация должна быть добровольной, 30% уточнили, что привить необходимо всех граждан, кроме тех, которые имеют противопоказания. На вопрос о том, какие трудности новосибирцы испытывают из-за ограничительных мер, 65% опрошенных сообщили, что чувствуют психологическую усталость, 22,5% отметили снижение дохода и уровня жизни.

Отметим, опрос проходит на муниципальном портале города Новосибирска, а также на портале «Госуслуги».

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В Новосибирской области в этой период будут действовать дополнительные ограничительные меры.

Из-за ситуации с СOVID-19 в Новосибирской области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. С 8 ноября в области начнет действовать система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий.