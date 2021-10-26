Новую дорогу от улицы Советской до Верх-Тулы построят в Новосибирске

В Новосибирске объявили аукцион на строительство автомобильной дороги от улицы Советской до участка рядом с детским садом в селе Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области. Начальная цена контракта составила 48,5 млн рублей.

Информацию о проведении электронного аукциона на заключение муниципального контракта разместили 25 октября. Заказчиком выступает администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района, источником финансирования станут средства бюджета сельсовета. Разработало проектную документацию ООО «БердскСтройПроект».

Согласно документам, в срок до 31 июля 2022 года подрядчик возведет почти километр новой асфальтобетонной дороги от улицы Советской до земельного участка рядом с детским садом, который расположен на улице Луговая,19 в селе Верх-Тула. Уточняется, что ширина проезжей части составит шесть метров, на ней разместят две полосы движения. Категория дороги — местные улицы. Расчетная скорость движения на дороге обозначена в 40 км/ч.

Отметим, гарантийные обязательства на основание дорожной одежды составят шесть лет, на пять лет распространяется гарантия на нижний слой покрытия, восемь — земляное полотно и верхний слой покрытия дороги. Гарантийный срок на дорожные знаки составит десять лет.

«В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с заказчиком сроки», — сказано в документах.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске при строительстве двухуровневой дорожной развязки в районе Матвеевки свыше 40 домов частного сектора попадут под снос.