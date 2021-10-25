Красноярский регоператор потребовал взыскать почти 900 млн рублей с краевых властей

Регоператор по обращению с ТКО «РостТех» потребовал взыскать с министерства тарифной политики Красноярского края свыше 888, 7 млн рублей убытков.

ООО «РостТех» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с требованием взыскать более 888, 7 млн рублей с регионального министерства тарифной политики, сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что статус регоператора по обращению с ТКО организация получила в 2018 году на основании соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях Красноярской правобережной и Железногорской технологических зон края.

В декабре 2019 года министерство установило единые предельные тарифы на услугу в 2020-2022 годах, однако уже через год внесло в них изменения. В июне 2021 года Красноярский краевой суд признал корректировки недействительными. По мнению истца, в измененном министерством тарифе были учтены не все расходы оператора, что причинило убытки компании в размере заявленных исковых требований.

Отметим, в настоящее время заявление не принято в производство, в связи с чем дата рассмотрения иска не назначена.

По данным Rusprofile, ООО «РостТех» зарегистрировано в 2010 году. Компания оказывает услуги по сбору, транспортированию, обработке (сортировке) размещению отходов IV-V класса опасности. Организация является оператором по обращению с ТКО в четырех технологических зонах — Красноярской правобережной, Таймырской, Железногорской и Норильской. Учредителем компании является Евгений Шепелёв.

Он также стал руководителем еще трех организаций, специализирующихся на обработке и утилизации опасных отходов: ООО «Призма», ООО «ПромТех», ООО «Экострой-Инвест». Отметим, ООО «ПромТех» также является оператором по обращению отходов в ЗАТО Зеленогорск. Его прежнее наименование — ООО «Экоресурс-ПромТех».

Напомним, региональный оператор по вывозу ТКО ООО «Экология-Новосибирск» проиграл перевозчикам в Арбитражном суде 9 исков почти на полмиллиарда рублей.