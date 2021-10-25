Анатолий Локоть обратился к депутатам за поддержкой проекта благоустройства площади Калинина в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня на своей странице в Instagram предложил горожанам обсудить будущее площади Калинина и попросил депутатов поддержать проект благоустройства. На одной из главных площадей мегаполиса планируется не только установить стелу в честь присвоения Новосибирску звания – Город трудовой доблести, – но и сформировать новое пешеходное пространство.

Глава города в своем Instagram 25 октября напомнил, что 2 июля 2020 года указом Президента РФ Новосибирску присвоено звание Города трудовой доблести. «По решению новосибирцев стела «Новосибирск — город трудовой доблести» появится на площади Калинина. Дал поручение в ближайшее время опубликовать проект благоустройства территории, чтобы горожане могли принять участие в обсуждении мемориала, призванного увековечить вклад новосибирцев в Великую Победу», – написал Анатолий Локоть.

Кроме этого, мэр обратился за поддержкой к депутатам горсовета и Заксобрания области: «Обращаюсь к депутатам горсовета и Заксобрания за поддержкой. Этот масштабный и исторически значимый проект требует серьезного финансирования, и от наших совместных действий зависит успех его реализации. Мы должны сделать все от нас зависящее для сохранения исторической правды и патриотического воспитания грядущих поколений».

По проекту, который частично Анатолий Локоть опубликовал в своем Instagram, на площади Калинина появится современное пешеходное пространство. От проезжей части оно будет защищено зелеными насаждениями. Предусмотрены отдельные дорожки для велосипедов и самокатов. Также в проекте заложена экскурсионная площадка с видом на стелу и интерактивные экраны для трансляции исторических материалов.

Анатолий Локоть не упомянул, на каком ресурсе будет размещен проект благоустройства площади Калинина для обсуждения. Однако в Новосибирске для этих целей создан интернет-портал управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска «Зеленый Новосибирск». На момент написания новости этот проект на портале опубликован не был.

Напомним, что камень на месте будущей стелы на площади Калинина был заложен 9 мая. А 9 сентября в Новосибирске погасили почтовую марку «Город трудовой доблести». На карточке изображен легендарный паровоз Лунина – этот символ подвига тружеников тыла выбрали жители региона.