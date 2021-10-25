21 октября в Новосибирске стартовал новый этап образовательного проекта «Школа фермера». Более 20 слушателей из Новосибирской области готовы пройти обучение по программе профессиональной переподготовки специалистов в области сельского хозяйства.

Напомним, что «Школа фермера» – масштабный общероссийский образовательный проект, в котором участвует министерство сельского хозяйства, аграрные вузы и Россельхозбанк. Задача проекта – подготовка профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Выпускники получают документы государственного образца и могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства.Каждый новый поток «Школы» посвящен новой теме: развитию животноводства, кооперации, перерабатывающего производства и так далее. Тема текущего года обозначена так: «Новые технологии, повышающие эффективность ведения сельского хозяйства, свободные ниши и новые перспективные направления развития в АПК».

Обучение в «Школе» продолжается три месяца и в качестве дипломной работы слушатели защищают бизнес-планы, разработанные за время учебы. В состав конкурсной комиссии, отбирающей будущих участников входят министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, ректор НГАУ Евгений Рудой и директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Финансовую сторону проекта обеспечивает Россельхозбанк. «Наша цель – содействовать развитию отрасли АПК в регионе, в том числе помогая становлению начинающих фермеров, – отметил Станислав Тишуров. – Среди слушателей курса есть как действующие клиенты банка, представители микробизнеса, главы крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели, так и собственники личных подсобных хозяйств, имеющие перспективу развития бизнеса в данной области».

В свое время Новосибирская область стала одним из четырех пилотных регионов, в которых заработала «Школа фермера». В следующем году их число увеличилось до пятнадцати (в их числе оказалась и Кемеровская область), а в учебную программу в ряде регионов была включена такая дисциплина, как сити-фермерство – выращивание продуктов в городских условиях, в том числе круглогодичное.

Сейчас проект разросся еще сильнее, число регионов, в которой работает «Школа фермера», достигло пятидесяти, в том числе Алтайский край и Республика Алтай.