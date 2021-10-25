Снег и сильный ветер обещают новосибирцам синоптики

Василий Попов
 
Погода в Новосибирской области
Фото Михаила Перикова

Сильные порывы ветра, похолодание и снег прогнозируют синоптики жителям Новосибирской области.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», во вторник, 26 октября, температура воздуха днем в Новосибирской области составит 5-10 градусов выше нуля, местами до +15. Ветер западный, его скорость днем достигнет  8-13 метров в секунду, местами порывы до 22 м/с.

В ночь с 26 на 27 октября в регионе ожидается похолодание, температура воздуха опустится до -4 градусов, днем поднимется до +0…+5 градусов. Скорость ветра ночью достигнет  8-13 м/с, местами порывы до 23 метров в секунду. Днем он снизится до 6-11 м/с, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

«В отдельных районах небольшие, ночью по востоку местами умеренные дожди с мокрым снегом. Похолодание», — уточняется в сообщении.

28 октября, по данным специалистов, температура воздуха ночью составит 2-7 градусов ниже нуля, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов. Ветер сменит направление на юго-запад, его скорость составит 5-10 метров в секунду, ожидаются порывы до 16 м/с.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, днем 26 октября и в ночь на 27 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе возможны нарушение в работе систем электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций, деревьев. Также возможны осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети.

Напомним, по данным Росгидрометцентра, температура воздуха зимой на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии ожидается выше средних многолетних значений.

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