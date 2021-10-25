Сбербанк и Брусника запустили пилотный проект по удалённому стройконтролю

Брусника и Сбербанк запустили «пилот» по строительному контролю на базе программного обеспечения застройщика. Решение повысит доверие к девелоперу и может привести к снижению стоимости проектного финансирования.

Внедрение удаленного строительного контроля позволит экспертам финансового учреждения видеть то же, что и руководители проектов строительной компании. По камерам на стройплощадке они могут отследить динамику работ, сравнить план с фактом и оценить, насколько эффективно используются кредитные средства.

Как рассказал «Континенту Сибирь» руководитель группы развития системы проектирования Брусники Артём Дерюшкин, в последнее время часто можно услышать утверждение, что банкам нужна собственная BIM-модель. «На мой взгляд, это ошибочная концепция. Банкам необходимо, чтобы девелопер в своих процессах использовал данные из цифровой модели и предоставлял финансовому партнёру техническую возможность пройти по производственной цепочке до конкретного BIM-элемента. Наша цель – сделать так, чтобы банк и мы существовали в одной реальности, видели одну и ту же информацию», – отметил представитель строительной компании.

BIM Брусника строит на базе технологий Autodesk. В информационную модель компания закладывает в том числе нормы регламентирующие приемку работ. Система настроена таким образом, что подрядчик не может сделать, например, полсекции или пол-этажа и попросить подписать КС-2. Данные о выполнении работ отображаются в личном кабинете руководителя проекта и их, соответственно, видят эксперты банка. Они могут развернуть факт реализации до конкретного акта и посмотреть элементы BIM-модели, на основе которых он был сформирован.

«Благодаря такому подходу взаимодействие девелопера и банка становится прозрачнее, – прокомментировал нашему изданию совместный проект с Брусникой заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик. – Банк экономит ресурсы, которые тратятся на контроль объекта, и может оперативно получать необходимую информацию о ходе проекта. Это повышает доверие к застройщику и в перспективе позволит предложить ему более лояльные условия проектного финансирования».

В «пилоте» участвуют четыре объекта в Тюмени, Сургуте, Новосибирске и Кургане. Если эксперимент окажется успешным, Брусника масштабирует этот опыт на остальные площадки.