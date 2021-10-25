За минувшие сутки 267 жителей Новосибирской области заразились COVID-19. От заболевания скончались пятнадцать человек.

По данным оперативного штаба, на утро 24 октября в Новосибирской области зарегистрировали 68 985 случаев коронавируса, в том числе у 6 480 детей. Полностью выздоровели 53 006 человек.

За прошедшие сутки в Новосибирской области от заболевания скончались пятнадцать человек в возрасте от 43 до 91 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 3 302 пациента.

В инфекционные стационары с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 3 172 человека, в отделения реанимации лечатся 314 пациентов. Искусственная вентиляция легких требуется 47 жителям региона.

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 420 новых случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались 23 пациента. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 837 человек. Тяжело переносят заболевание 820 пациентов, 299 находятся на аппаратах ИВЛ.

В Кузбассе, по данным на 25 октября, за сутки выявили 274 случая COVID-19, умерли шесть человек. В обсерваторах, стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 17 038 человек, медицинскую помощь получают 1 583 пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, для того, чтобы эти дни не превратились в «неконтролируемые каникулы», в регионе планируется ввести дополнительные ограничительные меры.