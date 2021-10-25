С чем связан переезд офиса банка «Открытие» в Новосибирске, и какая судьба ждет прежнее здание на Кирова?

Весной 2021 года ВЯЧЕСЛАВ БРЮХАНОВ, больше года возглавлявший банк «Открытие» в Омске, вернулся в Новосибирск в новом качестве — как управляющий Сибирским филиалом банка. Его новый кабинет находится в том же здании, в котором он работал три года назад, когда возглавлял корпоративную дирекцию банка ВТБ, — на Кирова, 44. Но теперь здание, которое всегда ассоциировалось с банком, уже не принадлежит «Открытию». Почему банк решил избавиться от своего главного офиса в Новосибирске, и куда он планирует перебраться — в интервью «Континенту Сибирь».

— Как долго банк еще будет работать на Кирова после того, как состоялась сделка по продаже здания? Рассматриваете ли вы вариант остаться на этой площадке уже в качестве арендатора?

— Мою точку зрения можно сформулировать так: историю нужно помнить, но когда звучат новые вызовы, необходимо двигаться дальше.

Сегодня банковский бизнес централизуется и цифровизируется. В таких больших площадях уже нет необходимости. Вот наглядный пример — посмотрите на телеком-отрасль, которая прошла тот же самый путь, но немного раньше. Вспомните, какие монументальные здания у них были, чтобы туда могли поместиться огромные коммуникационные шкафы: и на Орджоникидзе, и на площади Калинина, и в других местах. А потом они вдруг стали не нужны, и внезапно оказалось, что и здания не очень-то нужны. Посмотрите, что сейчас происходит со зданием Главпочтамта на улице Ленина, когда «Почта России» открыла распределительный центр в Толмачево и увела оттуда работу с сортировкой почты. Да и сама ручная сортировка писем в наше время, на мой взгляд, анахронизм. То, что сейчас происходит в банковской отрасли, очень похоже. И результат, что логично, будет таким же.

— Получается, что банк «Открытие» вырос из своего офиса?

— Я не могу сказать, что он отвечает современным требованиям того, каким должен быть банковский офис. Можно ли довести его до современных требований? Вообще можно. Но на это, по моей оценке, уйдет миллионов шестьсот — только на капитальный ремонт, без «косметики». А это еще миллионы, огромные затраты. Некоторые банки декларируют, что они уже не просто банки, а экосистемы или «финансовые ИТ-компании», другие полностью уходят в цифровое пространство. Мы же стремимся остаться в первую очередь банком в классическом понимании, но банком современным, который соответствует вызовам времени. Банком, в основе которого работа именно с финансовыми решениями, а не сторонние сервисы. Потому что банковский бизнес — это не продажа денег, а работа с риском. Я сам преподаю в вузе банковские риски и считаю это важнейшей частью работы. Продать деньги легко, труднее сделать так, чтобы они вернулись. За всю новейшую историю мы видели немало стартов банковского бизнеса с аномально высокими темпами роста. К сожалению, по многим из них мы уже не можем обсуждать их успехи или неудачи — они ушли с рынка. Наш же подход основан на многолетней банковской экспертизе нашей команды. И при этом мы хотим обновить наш фасад, который клиент видит в первую очередь. Разумеется, здание головного офиса в регионе — наша основная витрина, и тоже нуждается в обновлении. Новый офис несет и имиджевую нагрузку: это безбарьерная среда, доверительные отношения, мягкий лофт и хай-тек, мягкие зоны, круглые столы, где сотрудники и посетители могут общаться, что называется, на равных.

Банковский бизнес — это не продажа денег, а работа с риском

— Что ждет здание на Кирова дальше? И как бы поступили с ним вы, если бы решение зависело только от вас?

— Рассматривались различные сценарии, и это было коллегиальное мнение с учетом множества факторов. Я исхожу из того, что если вызовы времени таковы, что заставляют меняться, их нельзя игнорировать — выживают, как показывает опыт, не сильные и ловкие, а хитрые и адаптивные.

Можно было бы, конечно, поностальгировать, повспоминать. Многие новосибирцы помнят, как здесь собирались открыть Дворец пионеров, мы помним, как здание стало банком — со всеми строительными нюансами. Думали даже, что эта постройка станет началом большого новосибирского банковского квартала: Ланта-Банк, Сбербанк, «Открытие», ВТБ, «Левобережный»… Безусловно, это часть истории, которую нужно помнить, и если бы позволило состояние экономики и рентабельность — представим себе такое, — можно было бы законсервировать это здание как «начало частного банкинга Новосибирска», и это было бы замечательно. В Москве такое здание есть на Кузнецком мосту — на нем золотыми буквами написано «БАНК». Там была вотчина «Банка Москвы», где я работал в 2013–2014 годах. Потом уже банк в процессе M&A перешел к ВТБ, а здание «первого банка» по-прежнему стоит, в нем кто-то работает, и историческое наследие остается. В Новосибирске история, конечно, не такая богатая, но если бы такая возможность была, мы бы обязательно сохранили этот памятник начала новой эпохи капитализма. Но, увы, тот же самый капитализм диктует свои законы, в которых на первом месте — целесообразность.

— Были ли другие претенденты на это здание, кроме группы компаний «Дом-Строй»?

— Безусловно, интерес к зданию был. Вопрос в том, мог ли он трансформироваться в сделку. Обсуждений было много, потому что участок действительно очень «вкусный». Но очень многие дальше обсуждений так и не зашли — по разным причинам.

В Новосибирске по ряду причин так и не появилось своего Сити с небоскребами и офисами. Все как-то децентрализовано получилось. Помню, как начал было образовываться «небоскребный центр» в районе «Кобры», рядом открылся Сбербанк, но дальше дело заглохло. На мой взгляд, ближе всех к тому, что принято называть Сити, подошла именно улица Кирова, куда еще советская власть планировала перенести административный центр, а теперь выстроился такой банковский ансамбль.

Что меня примиряет с этой мыслью: скорее всего, на месте этого здания появится что-то новое, выглядящее как минимум не хуже, здание, которое грамотно сможет вписаться в ансамбль «нового современного центра города» на Кирова: «Флотилия», Richmond, Chicago и другие похожие постройки. Судя по компании, которая приобрела наше здание, шансы на это есть. Локация сама по себе отличная. Но когда дети вырастают, их надо отпускать. Больно, конечно, и грустно, но надо. Отпустить, передать в хорошие руки — и смотреть, как участок живет своей новой жизнью.

— Если офис играет для банка роль более имиджевую, чем функциональную, выгодно ли приобретать его в собственность — или все-таки проще арендовать? И какой вариант выбрали вы для вашего нового офиса?

— Аренда и собственность — две противоположности, борьба между которыми и составляет хорошую часть эффективного управления недвижимостью. Естественно, однозначного ответа, что лучше, нет и быть не может — где-то выигрывает одно, где-то другое. Когда бизнес трансформируется, выгоднее аренда, в фазе устойчивого роста или стабильности может быть актуальнее приобретение. Собственность ради собственности нам не нужна — если положительного результата владения чем-либо нет, мы либо перекладываемся в более эффективную собственность, либо уходим в аренду.

— В июле в «Континенте Сибирь» вышел материал, посвященный сокращению банковских офисов, — многие финансовые институты сейчас думают, что шаговая доступность — это уже не актуально, когда есть «цифра». Но не все с этим согласны. Где, на ваш взгляд, золотая середина?

— Сегодня с доставкой на дом можно получить практически все, в том числе — банковские продукты. Мы научились открывать и расчетные счета для предпринимателей с доставкой на дом, и ипотеку удаленно оформляем. Какие-то действия, связанные с регистрацией, где законодательство не предполагает дистанционного формата, еще остались в очном режиме. Да и основной банковский принцип «знай своего клиента и что ему нужно» пока трудно осуществить без личных встреч. Даже если предприниматель получает расчетный счет на дом, курьер все равно проводит визуальную идентификацию. Объем движений клиентов в цифровом канале увеличивается, но приверженцев классического обслуживания по-прежнему много. В конце концов, аудитория разделится на две части: те, кому важен личный контакт для принятия важного решения, и те — как правило, это молодые люди, — кто привык все получать оперативно через интернет. Наша задача — найти между этими сторонами грамотный баланс, который максимально удовлетворит обе группы.

Еще хотелось бы выделить тренд на полный уход некоторых операций в онлайн — прежде всего, наиболее простых и рутинных. Образ клиента, который мы сейчас сформировали: коммунальные платежи и переводы он делает через мобильное приложение, а в офис идет по серьезным вопросам с большим чеком. Из транзакционной модели (посетители ходят в банк платить за ЖКУ), банковский офис переходит в статус advisory, когда клиенты приходят в банк за советом по сложным продуктам. Например, сейчас растет процент проникновения сложных инвестиционных продуктов — следующей ступени после депозитов. Это инвестиционные страховые продукты, накопительное страхование жизни и другие. Клиент хочет, с одной стороны, большую доходность, с другой стороны, ему не очень удобно решать такой вопрос самому, он нуждается в поддержке и консультации. С нашей стороны требуется рост навыков сотрудников, мы работаем с нашим персоналом — как с молодежью, так и с персоналом , который работает в наших офисах давно, но у всех них существует запрос на современный офис, который для них столь же актуален, как и для клиентов. Трансформация сети направлена и на них тоже, мы создаем среду, в которой комфортно работать.

Мне кажется, с учетом того, что daily banking уходит в цифру, вопрос шаговой доступности банковского офиса лежит не столько в наличии отделении в каждом дворе, сколько в выносе максимума услуг в смартфон. Если же присутствие необходимо — такие случаи происходят, по моей оценке, не ежедневно, а примерно несколько раз в год, то для этих целей есть полноценный офис. Важна как шаговая доступность офиса, так и возможность удобно до этого офиса добраться. Мы, безусловно, стараемся ориентироваться на клиентопоток — и делаем ставку на те офисы, куда клиенты заходят чаще и где совершается наибольший объем продаж. Для этого также увеличиваем долю сложных продуктов. Опять же, качество сегодня может быть важнее количества — если уж вы собрались съездить в банк, он должен быть комфортным и удобным.

— Куда именно переезжает «Открытие» в Новосибирске?

— Мы достаточно долго выбирали локацию для нашего базового офиса, было несколько площадок на выбор. Нам нужны были технологическая интеграция, хорошее соседство и так далее. В финал прошли несколько кандидатов, и окончательный выбор мы сделали в пользу ЖК «Берлин» на Красном проспекте, напротив ТРЦ «Ройял Парк». Локация очень удобная, рядом сразу две станции метро и крупные жилые комплексы. Мы уже визуализируем внутреннее пространство, думаем реализовать там идею динамичного офиса динамичного банка в динамично развивающемся городе. Конечно, переезд состоится не завтра, там еще много чего нужно организовать, так что пока работаем здесь. А на рубеже 2022–2023 годов — на «Берлин»!