304 млн рублей взыскал суд с «Красноярскнефтепродукта» за загрязнение реки топливом

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) 304 млн рублей за загрязнение реки Ангара дизтопливом.

Исковое заявление в арбитражный суд Красноярского края подало 23 июля региональное министерство экологии и рационального природопользования. Согласно документам, истец потребовал взыскать с АО «Красноярскнефтепродукт» свыше 304 млн рублей вреда, причиненного реке Ангара в результате аварийного загрязнения нефтепродуктами.

Суд удовлетворил исковые требования министерства 22 октября. Средства направят в доход федерального бюджета. Кроме указанной суммы, с АО «КНП» также планируется взыскать 60 тыс. рублей в доход федерального бюджета в качестве государственной пошлины, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Отметим, чрезвычайная ситуация произошла 4 марта 2020 года. На принадлежащей АО «Красноярскнефтепродукт» нефтебазе в поселке Рыбное Мотыгинского района Красноярского края из-за разгерметизации участка наземного трубопровода дизельного топлива произошел разлив свыше 95 т. нефтепродуктов.

«По мнению истца, АО «КНП» допустило загрязнение водного объекта р. Ангара нефтепродуктами при осуществлении хозяйственной деятельности по эксплуатации источника повышенной опасности, осуществляемой с нарушением законодательства по охране окружающей среды», — указано на сайте арбитражного суда Красноярского края.

Напомним, в конце июля Управление Росрыболовства по Красноярскому краю подало исковое заявление в арбитражный суд региона к «Норильско-Таймырской энергетической компании» с требованием взыскать почти 60 млрд рублей за разлив топлива на Таймыре.