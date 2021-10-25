Локдауна не будет: в Томской области определились с ограничениями в нерабочие дни

Правительство Томской области утвердило ограничительные меры на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В регионе продолжат работать торговые центры, но без развлекательной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба правительства Томской области, в торговых центрах региона закроются кинотеатры и детские игровые залы, а фудкорты будут работать на вынос и доставку. Аналогичные ограничения коснутся кинотеатров и общепитов за пределами торгово-развлекательных комплексов.

Кроме того, на спортивные соревнования не будут допущены зрители. При этом театры и филармония продолжат работу.

Помимо этого, непривитые и не переболевшие работники старше 60 лет будут отправлены на дистанционку. В школах и учреждениях дополнительного образования будут каникулы, однако в детских садах и яслях 1-3 ноября будут открыты дежурные группы для детей работников служб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов.

«У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах», — цитирует пресс-служба администрации Томской области губернатора Сергея Жвачкина.

Глава региона отметил, что предстоящие нерабочие дни жителям области следует использовать для прохождения вакцинации. Он призвал томичей воздержаться от посещений многолюдных мест в закрытых помещениях, общения в больших компаниях и путешествий.

Напомним, в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о введении в регионе ограничений в период нерабочих дней.