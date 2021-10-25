Мэр Бердска вышел на работу после длительного больничного

Глава администрации Бердска Новосибирской области Евгений Шестернин вышел на работу после больничного, который длился с сентября. Столь долгого отсутствия градоначальника на рабочем месте за последние годы не наблюдалось.

О выходе Евгения Шестернина сообщает «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на источник в муниципалитете. По данным собеседника издания, градоначальник появился на рабочем месте 25 октября.

Евгений Шестернин ушёл на больничный ещё 22 сентября, всё этого время обязанности мэра временно исполнял его заместитель по строительству и ЖКХ Владимир Захаров. В администрации Бердска отмечали, что за последние годы глава города так долго на работе ещё не отсутствовал.

Как сообщалось, в октябре Шестернин простился со своим водителем Иваном Тороповым, скончавшимся из-за последствий коронавируса.

Между тем новосибирский мэр Анатолий Локоть, судя по сообщению на его странице в Instagram, опубликованному на минувуших выходных, только отправился на больничный. Он подтвердил информацию о том, что заболел коронавирусом, и сообщил, что «скоро вернётся в строй». В марте градоначальник прошёл вакцинацию препаратом «Спутник V».

Кроме того, в октябре коронавирусную инфекцию подхватила также экс-мэр Омска Оксана Фадина. В соцсетях она сообщила, что её болезнь протекает в лёгкой форме благодаря сделанной ранее прививке.

Ранее также сообщалось, что на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 25 октября губернатор региона Андрей Травников напомнил, что обязательная вакцинация касается в том числе представителей органов власти, и поручил участникам совещания привить подчинённых.