Черный дым от пожара накрыл Ленинский район Новосибирска 

В промзоне Ленинского района Новосибирска произошло возгорание покрышек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Огромное облако дыма было видно с правого берега города.

25 октября в 12 часов дня в Ленинском районе Новосибирска на открытой территории промзоны по улице 2-я Станционная произошло возгорание покрышек. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь пожара составила 600 кв.м.

Тушение проводили 39 человек и 12 единиц техники, на месте происшествия был создан штаб пожаротушения. Для замеров предельно допустимой концентрации воздуха к месту пожара направили специалистов Роспотребнадзора.

Специалисты локализовали пожар в 13:22. Для ликвидации возгорания были созданы несколько боевых участков, тушение осуществлялось с высоты при помощи автолестниц. Ликвидировать возгорание удалось в 13:50. Уточняется, что сильные порывы ветра усложняли работу пожарным и способствовал стремительному распространению огня на ближайшие складские помещения.

«Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра», — отметили в пресс-службе ведомства. Сообщения о пострадавших не поступали.

Отметим, аналогичный случай в Ленинском районе Новосибирска произошел в июне текущего года, когда загорелся склад на территории металлургического завода им. Кузьмина по адресу ул. Станционная, 28 к. 7. На месте пожара работали 14 единиц техники и 52 человека.