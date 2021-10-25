Черный дым от пожара накрыл Ленинский район Новосибирска 

Василий Попов
 
Пожар в Ленинском районе Новосибирска
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В промзоне Ленинского района Новосибирска произошло возгорание покрышек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Огромное облако дыма было видно с правого берега города. 

25 октября в 12 часов дня в Ленинском районе Новосибирска на открытой территории промзоны по улице 2-я Станционная произошло возгорание покрышек. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь пожара составила 600 кв.м.

Черный дым от пожара накрыл Ленинский район Новосибирска  - Фотография
Дым от пожара был виден с правого берега города. Фото: Михаил Периков

Тушение проводили 39 человек и 12 единиц техники, на месте происшествия был создан штаб пожаротушения. Для замеров предельно допустимой концентрации воздуха к месту пожара направили специалистов Роспотребнадзора.

Специалисты локализовали пожар в 13:22.  Для ликвидации возгорания были созданы несколько боевых участков, тушение осуществлялось с высоты при помощи автолестниц. Ликвидировать возгорание удалось в 13:50. Уточняется, что сильные порывы ветра усложняли работу пожарным и способствовал стремительному распространению огня на ближайшие складские помещения.

Черный дым от пожара накрыл Ленинский район Новосибирска  - Изображение
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

«Пожарные продолжают проливать и разбирать покрышки на месте пожара, чтобы предотвратить повторное возгорание в условиях сильного ветра», — отметили в пресс-службе ведомства. Сообщения о пострадавших не поступали.

Отметим, аналогичный случай в Ленинском районе Новосибирска произошел в июне текущего года, когда загорелся склад на территории металлургического завода им. Кузьмина по адресу ул. Станционная, 28 к. 7. На месте пожара работали 14 единиц техники и 52 человека.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  