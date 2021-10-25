Андрей Травников предложил новосибирцам удобный способ пройти перепись населения

Надежда Яркова
 
перепись населения
Фото из архива "КС"

В оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которое прошло 25 октября, приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. С докладом о промежуточных результатах проведения Всероссийской переписи населения в Новосибирской области выступил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец.

Андрей Травников подчеркнул, что в сегодняшних условиях, при действующих ограничениях, самый удобный способ пройти перепись – сделать это самостоятельно через портал «Госуслуги».

«Необходимо усилить работу по информированию граждан о возможности использования госуслуг при прохождении переписи», – потребовал глава региона.

Михаил Ференец напомнил, что Всероссийская перепись населения, которая проводится раз в 10 лет, стартовала в регионе 15 октября.

«На 11-й день проведения переписи, согласно данным на 24 октября, промежуточные результаты показали, что в переписи приняло участие более 755 тысяч жителей Новосибирской области. 313 тыс. человек переписались самостоятельно на портале госуслуг. Это – первая в истории России цифровая перепись. Главным нововведением является интернет-перепись – каждый желающий может переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги», — поделился Михаил Ференец. — Это можно сделать в период с 15 октября по 8 ноября. Сейчас, в непростой эпидемической ситуации, это наиболее предпочтительный способ участия в переписи населения».

Пройти интернет-перепись можно из любой точки мира при наличии доступа в интернет. Принять участие можно в любое время – ночью, утром или днём, делать паузу при заполнении, сохраняя результаты. На экране отражается процесс заполнения анкеты. Заполнить данные можно за себя и всех членов домохозяйства. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Также на каждого члена домохозяйства формируется цифровой код.

Новосибирцы могут выбрать один из трёх предложенных способов участия во Всероссийский переписи населения. Но в условиях проведения ограничительных мероприятий, нарастания заболеваемости коронавирусной инфекцией, введения нерабочих дней Росстат призывает тех, кто ещё не принял участие в переписи населения, выбрать именно этот способ. Заполнение анкеты на портале государственных услуг занимает менее 15 минут.

Можно дождаться переписчика дома, который посетит помещение в период с 18 октября по 14 ноября. Необходимо будет ответить на вопросы переписчика, который заполнит электронные переписные бланки на планшетных компьютерах. При этом не нужно показывать никаких документов.

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