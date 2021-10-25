Налоговая служба в Новосибирской области приостановит личный приём из-за нерабочих дней

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области приостановит личный приём и обслуживание граждан с 1 по 3 ноября. Изменение графика работы связано с указом президента РФ о нерабочих днях, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Новосибирской области 25 октября, приём всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчётности, которая поступает лично от налогоплательщиков, с 1 по 3 ноября будет вестись через специальный бокс.

«Для дистанционного решения возможных вопросов на документах необходимо указать контактный телефон налогоплательщика», — добавили в ведомстве.

Обратиться в ФНС России и её управление по Новосибирской области в эти дни можно также через официальный сайт службы с помощью соответствующего сервиса, через личный кабинет налогоплательщика или по телефону единого контакт-центра.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, при этом заработная плата россиян за этот период, согласно соответствующему указу, будет сохранена.